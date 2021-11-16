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Проворовались или не поделились?

  • 16.11.2021, 17:39
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Проворовались или не поделились?
Фото: Reuters

Почему задержали топ-руководителей на БелАЗе и МТЗ.

Недавно СМИ облетели новости о задержаниях начальников на БелАЗе и МТЗ, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих. Мы не будем перечислять фамилии героев и суммы, на которые они отличились. Суммы не малые. Вот тут и всплывает на поверхность вполне закономерный вопрос: куда смотрели генеральные директора? В каком вакууме они живут, что не видели разницы цен на оборудование с реальными затратами завода? Как вообще могут происходить настолько крупные финансовые махинации без ведома руководства предприятия? Или все-таки с ведома?

Логика здесь очень проста: если скрутить со станка одну гайку, этого никто не заметит, да и на работе этого станка гайка никак не скажется. А даже если и скажется, придет сменщик и гайку прикрутит новую. Мол, сама открутилась, потерялась. А попробуйте-ка скрутить со станка двигатель! Тут точно возникнут вопросы и либо найдут кто это сделал, либо начальство уже в курсе, получило свою долю и факт скроют, списав старый двигатель и поставив новый.

К чему это я все: по нашей информации махинации в особо крупных размерах происходили достаточно давно (по предварительным данным с 2010 года), и хищения насобиралось на многие миллионы. При таких очевидных раскладах товарищи генеральные директора были полностью в курсе происходящего и, либо получали откаты, либо просто закрывали глаза на происходящее. Как в первом, так и во втором случае это преступление.

Из своего личного опыта приведу пример: я работал на МТЗ на новой линии Механического цеха №5 с момента его запуска. Новое оборудование, новая оснастка, вроде бы, приятно. Но периодически в руки попадали сопроводительные документы. Одним из таких была товаро-транспортная накладная на штангель-циркуль 0-150 мм, цифровой. Его цена в любом интернет-магазине Беларуси колебалась от 50 до 70 долларов. Так вот, в той самой накладной цена данного прибора была указана около 700 (!) долларов за штуку. На мое негодование по этому поводу ответ руководства цеха был прост: ну ты же понимаешь.

Вот не понимаю! И искренне прошу сотрудников следственного комитета: займитесь, наконец, работой, размотайте этот змеиный клубок коррупции и кумовства на наших предприятиях, обратите внимание на руководителей, они замазаны не меньше замов.

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