Лукашенко расквартировал нелегалов у олигархов Зайцева, Олексина и Воробья

Лукашенко расквартировал нелегалов у олигархов Зайцева, Олексина и Воробья37
- 16.11.2021, 18:09
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Мигрантам выдали матрасы и одеяла.
Часть мигрантов, которые пытались штурмовать польскую границу, прибыли в транспортно-логистический центр «Бремино» неподалеку от границы. Там они будут ночевать в специально выделенном для этого месте.
Примечательно, что компанией «Бремино», которой принадлежит логистический центр возле польской границы, владеют режимные олигархи Александр Зайцев, Николай Воробей и Алексей Олексин
Все они находятся в санкционных списках.