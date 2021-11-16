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Лукашенко расквартировал нелегалов у олигархов Зайцева, Олексина и Воробья

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  • 16.11.2021, 18:09
  • 33,158
Лукашенко расквартировал нелегалов у олигархов Зайцева, Олексина и Воробья

Мигрантам выдали матрасы и одеяла.

Часть мигрантов, которые пытались штурмовать польскую границу, прибыли в транспортно-логистический центр «Бремино» неподалеку от границы. Там они будут ночевать в специально выделенном для этого месте.

Примечательно, что компанией «Бремино», которой принадлежит логистический центр возле польской границы, владеют режимные олигархи Александр Зайцев, Николай Воробей и Алексей Олексин

Все они находятся в санкционных списках.

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