Лукашенко расквартировал нелегалов у олигархов Зайцева, Олексина и Воробья 37 16.11.2021, 18:09

33,158

Мигрантам выдали матрасы и одеяла.

Часть мигрантов, которые пытались штурмовать польскую границу, прибыли в транспортно-логистический центр «Бремино» неподалеку от границы. Там они будут ночевать в специально выделенном для этого месте.

Примечательно, что компанией «Бремино», которой принадлежит логистический центр возле польской границы, владеют режимные олигархи Александр Зайцев, Николай Воробей и Алексей Олексин

Все они находятся в санкционных списках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».