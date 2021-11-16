Туман и гололед ожидаются в Беларуси 17 ноября 16.11.2021, 18:37

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Днем будет до +6 градусов.

Местами туман и слабый гололед ожидаются в Беларуси 17 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами прогнозируется туман и слабый гололед. Ветер будет южный 4-9 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса, при прояснениях будет минус 5-8 градусов. Днем температура воздуха составит минус 1 - плюс 4 градуса, по юго-западу до 6 градусов тепла.

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