«Лента.ру»: Мигранты пускают сигаретный дым прямо в лица детей, чтобы вызвать у них слезы 8 16.11.2021, 18:41

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Видеофакт.

Мигранты у белорусско-польской границы пускают сигаретный дым прямо в лица детей, чтобы вызвать у них слезы. Таким образом они пытаются надавить на жалость властям и пробраться на территорию Евросоюза.

Видео опубликовало российское издание «Лента.ру».

Беженцы у белорусско-польской границы пускают сигаретный дым прямо в лица детей, чтобы вызвать у них слёзы. Таким образом они пытаются надавить на жалость властям и пробраться на территорию Евросоюза pic.twitter.com/UZsQCeNoGN — Лента.ру (@lentaruofficial) November 16, 2021

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