закрыть
16 ноября 2021, вторник, 21:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Лента.ру»: Мигранты пускают сигаретный дым прямо в лица детей, чтобы вызвать у них слезы

8
  • 16.11.2021, 18:41
  • 10,516
«Лента.ру»: Мигранты пускают сигаретный дым прямо в лица детей, чтобы вызвать у них слезы

Видеофакт.

Мигранты у белорусско-польской границы пускают сигаретный дым прямо в лица детей, чтобы вызвать у них слезы. Таким образом они пытаются надавить на жалость властям и пробраться на территорию Евросоюза.

Видео опубликовало российское издание «Лента.ру».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип