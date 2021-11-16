«Лента.ру»: Мигранты пускают сигаретный дым прямо в лица детей, чтобы вызвать у них слезы

«Лента.ру»: Мигранты пускают сигаретный дым прямо в лица детей, чтобы вызвать у них слезы8
- 16.11.2021, 18:41
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Видеофакт.
Мигранты у белорусско-польской границы пускают сигаретный дым прямо в лица детей, чтобы вызвать у них слезы. Таким образом они пытаются надавить на жалость властям и пробраться на территорию Евросоюза.
Видео опубликовало российское издание «Лента.ру».
Беженцы у белорусско-польской границы пускают сигаретный дым прямо в лица детей, чтобы вызвать у них слёзы. Таким образом они пытаются надавить на жалость властям и пробраться на территорию Евросоюза pic.twitter.com/UZsQCeNoGN— Лента.ру (@lentaruofficial) November 16, 2021