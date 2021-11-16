На реконструкцию КПП «Брузги» к «Европейским играм» было потрачено более $4 миллионов 11 16.11.2021, 19:01

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Мигранты его разгромили.

Сегодня на границе с Польшей мигранты атаковали пограничный переход «Брузги».

Мигранты ломали забор и уничтожали колючую проволоку. В какой-то момент противостояние перешло прямо на территорию пограничного пункта. Там курды ломали плитку и бросали ее в полицию.

В ответ польские силовики применили водометы.

В 2019-м году на реконструкцию КПП Брузги специально ко вторым Европейским играм было потрачено более 4 млн долларов. Добавим, что это были деньги Международного банка реконструкции и развития (МБРР), передает «Наша Ніва».

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