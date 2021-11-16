БОР подвел итоги 16-го дня забастовки 16.11.2021, 19:11

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На заводах зреют бунты.

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги шестнадцатого дня забастовки.

Количество неработающего населения — 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом и другими сезонными заболеваниями, вышедшие в забастовку.

Пинские таксисты вышли в забастовку против ухудшения условий труда агрегатором «Яндекс». Перевозчики из других городов также готовятся поддержать своих коллег.

На госпредприятиях продолжаются массовые увольнения в ходе подготовки заводов к продаже. Руководство боится бунта рабочих поэтому пытается скрыть этот факт.

Под сокращения попали и медики. В некоторых поликлиниках некому вести прием, а потому на работу вывели интернов.

На границе с Польшей подготовленные белорусскими силовиками группы продолжают провоцировать польских военных на ответный огонь. Остальные мигранты не спешат жертвовать собой ради создания массовки. Некоторые из них пытались вернуться в Минск, но белорусские спецслужбы не пропустили их обратно.

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