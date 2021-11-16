Кравченко о белорусских пограничниках: Это какими надо быть позорниками 10 16.11.2021, 19:17

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Андрей Кравченко

Они реально не понимают, что служат только одному человеку, а не народу?

Легкоатлет Андрей Кравченко в интервью Ярославу Писаренко для YouTube-канала «ЧестнОК» поделился мнением о миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши, передает «Трибуна».

– Я это все очень близко к сердцу принимаю, тяжело. Если посмотреть, то вся основная масса там – это молодые ребята. Есть женщины и дети, да, но в основном молодые ребята, которые топором там нормальном машут, лес наш хорошо рубят. Я просто представляю, если бы я рубил так лес – какой бы мне штраф дали. Ну а тут приехали чужие люди, ну и нормально. Беларусь же сейчас, по факту, для них безопасная страна. Ну оставайтесь, просите убежище у Лукашенко. Один попросил – избили, депортировали. Ну, будет точно так же и со всеми.

Говоря о наших войсках пограничных... Это какими надо быть позорниками, чтобы такую дичь творить? Они реально не понимают, что служат только одному человеку, а не народу. По факту, если народ сейчас возьмет и не выйдет на работу – все перекроется, им всем хана будет. Но, народ пока что выбирает совсем другое. Видимо им [народу] прикольно жить и за всем этим наблюдать, – сказал Кравченко.

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