Режим Лукашенко решил засекретить имущество чиновников 14 16.11.2021, 20:02

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Узнать, каким имуществом владеют чиновники, стало невозможно.

Национальное кадастровое агентство изменило информацию в базах недвижимости. Теперь имена граждан и предпринимателей, владеющих имуществом, скрыты. Раньше при помощи этой базы можно было узнать, например, собственниками какого жилья являются чиновники, передает nashaniva.com.

Как агентство объясняет причину? Начал действовать закон «О защите персональных данных», принятый весной. Таким образом, с 15 ноября персональные данные граждан и индивидуальных предпринимателей, которым принадлежит недвижимость, больше не будут отображаться в системе.

Госслужащие обязаны ежегодно подавать декларации о доходах — на себя и близких родственников, однако до общества эти сведения не доходят. Хотя во многих европейских странах в целях борьбы с коррупцией эти данные — открыты. В Беларуси же считают это нецелесообразным.

Генпрокурор Александр Конюк в свое время заявлял, что публикация такой информации может стать поводом для преступлений против имущества чиновников.

Напомним также, что в этом году было изменено и уголовное законодательство в части защиты персональных данных. Появились две новые статьи:

Ст. 203-1 УК: Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Важно: если речь идет о распространении данных чиновников и их родных, наказание более жесткое — до 5 лет колонии.

Ст. 203-2 УК: Несоблюдение мер обеспечения защиты персональных данных.

В ближайшее время сотрудники госорганов, имеющие доступ к сбору и обработке персональных данных, должны пройти дополнительное обучение, чтобы не допустить нарушения закона.

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