Во Франции экоактивисты перекрыли железную дорогу из-за отправки урана в Россию 2 16.11.2021, 20:13

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Участники акции хотят, чтобы французское ядерное топливо перерабатывалось на территории страны.

Активисты Greenpeace заблокировали железную дорогу на юге Франции, чтобы помешать отправке в Россию регенерированного урана. Участники акции хотят, чтобы французское ядерное топливо перерабатывалось на территории страны.

Об этом сообщает AP News.

По его данным, шесть активистов Greenpeace Франции протестовали против отправки регенерированного урана в Россию. Они перекрыли железнодорожные пути возле хранилища продуктов переработки отработавшего ядерного топлива в Пьерлате.

Как отмечает издание, активисты Greenpeace хотят, чтобы Франция самостоятельно занималась переработкой отработанного ядерного топлива, а не отправляла его в Россию.

В Greenpeace напомнили, что российская компания "Росатом" заключила контракт с французской компанией Orano на покупку более 1000 тонн регенерированного урана. Первые две партии ядерного топлива были отправлены в Россию в январе и феврале текущего года. Третью доставили на российскую территорию 8 ноября.

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