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Огромный астероид размером в Эйфелеву башню пролетит рядом с Землей

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  • 16.11.2021, 20:30
  • 1,290
Огромный астероид размером в Эйфелеву башню пролетит рядом с Землей

NASA ведет наблюдение за астероидом.

В воскресенье, 21 ноября, рядом с Землей пролетит астероид 3361 Orpheus. Он размером примерно в Эйфелеву башню.

Об этом сообщает The Sun.

Предполагается, что ширина этого крупного космического камня составляет около 300 метров.

NASA ведет наблюдение за астероидом, который попал в список космического агентства "Близкое сближение". Однако паниковать не стоит, так как при прохождении мимо Земли космический камень должен находиться на расстоянии около 3,5 миллиона миль от Земли.

В космическом агентстве США считают, что все, что проходит в пределах 120 млн миль от Земли, объектом ближнего космоса (NEO).

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