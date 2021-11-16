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Совет ЕС одобрил 14 общеевропейских оборонных проектов

  • 16.11.2021, 20:49
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Совет ЕС одобрил 14 общеевропейских оборонных проектов

Что включают в себя новые проекты?

Совет Евросоюза на уровне министров обороны стран ЕС утвердил 14 новых общеевропейских оборонных проектов. Об этом сообщает пресс-служба совета во вторник, 16 ноября.

"Совет ЕС утвердил решение, расширив список совместных проектов, реализующихся в рамках европейской программы постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO). В результате 14 новых проектов будут включены в существующий список из 46 проектов, реализуемых с 2017 года. Новые проекты - это новый шаг в направлении совместных инвестиций, разработки и создания в оборонные проекты, в особенности воздушной и космической техники", - сказано в сообщении.

Новые проекты включают создание беспилотной и полуавтономной воздушной и наземной военной техники, а также системы пассивной защиты космических аппаратов.

Также ЕС намерен создавать новые возможности для военно-транспортных авиаперевозок крупногабаритных грузов, полуавтономную боевую машину пехоты со сменными модулями для использования в различных военных миссиях ЕС.

Другие проекты включают создание новых типов малых боевых кораблей, новых видов стрелкового оружия, систем киберобороны, источников энергии для беспилотников.

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