Цена газа в Европе превысила 1100 долларов 16.11.2021, 21:06

В последний раз газ в Европе стоил дороже почти месяц назад.

Стоимость газа в Европе на торгах во вторник, 16 ноября, приблизилась к максимуму почти за месяц, передает korrespondent.net.

Так, цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала $1116 за тысячу кубометров - это максимум с 20 октября.

Газ дорожает после заявления немецкого регулятора об остановке сертификацию Северного потока-2 до тех пор, пока компания-оператор не будет зарегистрирована в Германии.

По данным СМИ, приостановка может продлиться от 4 до 6 недель.

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