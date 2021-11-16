Цена газа в Европе превысила 1100 долларов
- 16.11.2021, 21:06
В последний раз газ в Европе стоил дороже почти месяц назад.
Стоимость газа в Европе на торгах во вторник, 16 ноября, приблизилась к максимуму почти за месяц, передает korrespondent.net.
Так, цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала $1116 за тысячу кубометров - это максимум с 20 октября.
Газ дорожает после заявления немецкого регулятора об остановке сертификацию Северного потока-2 до тех пор, пока компания-оператор не будет зарегистрирована в Германии.
По данным СМИ, приостановка может продлиться от 4 до 6 недель.