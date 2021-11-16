закрыть
16 ноября 2021, вторник, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Евгений Мазуро: Вскоре могут начаться столкновения мигрантов c лукашенковскими силовиками

  • 16.11.2021, 21:09
  • 2,668
Евгений Мазуро: Вскоре могут начаться столкновения мигрантов c лукашенковскими силовиками
Евгений Мазуро

Рано или поздно мигранты поймут, для чего их привезли.

Экс-директор оршанского «Локомотива» Евгений Мазуро прокомментировал миграционный кризис на границе с Польшей, передает «Трибуна».

– Думаю, все это заранее спланировано. Люди прилетели в Беларусь, их обманули, пообещав помочь при переходе в Европу. Но сейчас, по сути, беженцы являются гибридным оружием в какой-то войне, которая непонятно когда и чем закончится. И все это не без участия беларусских силовых структур.

– Думали ли поляки, когда беженцы несколько недель назад только начали прибывать к границе, что все обернется таким образом?

– Сложно за поляков говорить. Но я уверен, что польские власти не пропустят беженцев ни в коем случае. Потому что это не люди, которые бегут из своих стран, потому что там война или что-то еще. Это намеренно привезенные в Беларусь мигранты, которые сейчас являются инструментом давления, в том числе политического.

– Как думаете, штурм границы, силовые столкновения могут повториться?

– Думаю, если не изменятся вводные, то мы не раз увидим такие же события. Если Запад не будет идти на контакт, не будет ослаблять санкции, то такие столкновения на границе будут повторяться с периодичностью раз в несколько дней. Но при этом нужно понимать, что люди – не роботы. Они мерзнут, злятся, и вопрос, на кого их злость будет направлена завтра. Рано или поздно они поймут, для чего их привезли, зачем гоняют из лагеря на погранпереход и обратно. И могут начаться столкновения с так называемыми силовиками Беларуси.

Эта ситуация несет больше опасности для белорусов, чем для поляков. У Польши достаточно мощная армия, людей хватает, имеются спецсредства. Это все похоже на игру «Цивилизация», когда на одной стороне летят самолеты, ракеты запускаются в космос, а на другой стороне люди с камнями и палками идут на штурм.

– Что нужно делать с беженцами сейчас?

– Самое правильное решение – дать людям возможность вернуться домой. В Европу их однозначно не пустят, тем более очевидно, что люди не бегут от войны, от бедности. Они неплохо одеты, есть деньги, чтобы прилететь в Беларусь. И когда вернутся на Родину, не думаю, что их будут преследовать по каким-то политическим причинам. Так что лучшее разрешение кризиса – отправить их домой, – сказал Мазуро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип