Евгений Мазуро: Вскоре могут начаться столкновения мигрантов c лукашенковскими силовиками 16.11.2021, 21:09

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Евгений Мазуро

Рано или поздно мигранты поймут, для чего их привезли.

Экс-директор оршанского «Локомотива» Евгений Мазуро прокомментировал миграционный кризис на границе с Польшей, передает «Трибуна».

– Думаю, все это заранее спланировано. Люди прилетели в Беларусь, их обманули, пообещав помочь при переходе в Европу. Но сейчас, по сути, беженцы являются гибридным оружием в какой-то войне, которая непонятно когда и чем закончится. И все это не без участия беларусских силовых структур.

– Думали ли поляки, когда беженцы несколько недель назад только начали прибывать к границе, что все обернется таким образом?

– Сложно за поляков говорить. Но я уверен, что польские власти не пропустят беженцев ни в коем случае. Потому что это не люди, которые бегут из своих стран, потому что там война или что-то еще. Это намеренно привезенные в Беларусь мигранты, которые сейчас являются инструментом давления, в том числе политического.

– Как думаете, штурм границы, силовые столкновения могут повториться?

– Думаю, если не изменятся вводные, то мы не раз увидим такие же события. Если Запад не будет идти на контакт, не будет ослаблять санкции, то такие столкновения на границе будут повторяться с периодичностью раз в несколько дней. Но при этом нужно понимать, что люди – не роботы. Они мерзнут, злятся, и вопрос, на кого их злость будет направлена завтра. Рано или поздно они поймут, для чего их привезли, зачем гоняют из лагеря на погранпереход и обратно. И могут начаться столкновения с так называемыми силовиками Беларуси.

Эта ситуация несет больше опасности для белорусов, чем для поляков. У Польши достаточно мощная армия, людей хватает, имеются спецсредства. Это все похоже на игру «Цивилизация», когда на одной стороне летят самолеты, ракеты запускаются в космос, а на другой стороне люди с камнями и палками идут на штурм.

– Что нужно делать с беженцами сейчас?

– Самое правильное решение – дать людям возможность вернуться домой. В Европу их однозначно не пустят, тем более очевидно, что люди не бегут от войны, от бедности. Они неплохо одеты, есть деньги, чтобы прилететь в Беларусь. И когда вернутся на Родину, не думаю, что их будут преследовать по каким-то политическим причинам. Так что лучшее разрешение кризиса – отправить их домой, – сказал Мазуро.

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