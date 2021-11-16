После матча с Францией ябатька Грабовский показал зад – и с рукой на груди запел гимн 14 16.11.2021, 22:00

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Как вам такое поведение экс-игрока НХЛ?

На прошлой неделе «Турнир четырех сборных» завершился победой беларусов, последовательно одолевших Австрию, Словению и Францию. С французами игра была за первое место и закончилась со счетом 6:3 в пользу подопечных Константина Кольцова, подменявшего захворавшего Крэйга Вудкрофта, а еще – скандалом, пишет «Трибуна».

Соперник не захотел слушать гимн победителей и по велению главного тренера покинул лед досрочно.

Тогда же произошел еще один инцидент, на который пару дней спустя обратил внимание YouTube-канал «ЧестнОК». Поведение французов настолько возмутило генерального менеджера сборных Беларуси Михаила Грабовского, находившегося на скамейке команды, что он решил незамедлительно действовать. Когда французы уходили в раздевалку за оградительным стеклом, Грабовский (37 лет от роду) привлекал их внимание жестами, а потом показывал зад.

Проделав эту процедуру пару раз, экс-игрок НХЛ, также занимающийся обучением молодежи на льду, как ни в чем не бывало положил руку на грудь и принялся слушать гимн.

И как вам такое поведение?

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