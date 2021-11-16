закрыть
17 ноября 2021, среда, 0:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

После матча с Францией ябатька Грабовский показал зад – и с рукой на груди запел гимн

14
  • 16.11.2021, 22:00
  • 16,164
После матча с Францией ябатька Грабовский показал зад – и с рукой на груди запел гимн

Как вам такое поведение экс-игрока НХЛ?

На прошлой неделе «Турнир четырех сборных» завершился победой беларусов, последовательно одолевших Австрию, Словению и Францию. С французами игра была за первое место и закончилась со счетом 6:3 в пользу подопечных Константина Кольцова, подменявшего захворавшего Крэйга Вудкрофта, а еще – скандалом, пишет «Трибуна».

Соперник не захотел слушать гимн победителей и по велению главного тренера покинул лед досрочно.

Тогда же произошел еще один инцидент, на который пару дней спустя обратил внимание YouTube-канал «ЧестнОК». Поведение французов настолько возмутило генерального менеджера сборных Беларуси Михаила Грабовского, находившегося на скамейке команды, что он решил незамедлительно действовать. Когда французы уходили в раздевалку за оградительным стеклом, Грабовский (37 лет от роду) привлекал их внимание жестами, а потом показывал зад.

Проделав эту процедуру пару раз, экс-игрок НХЛ, также занимающийся обучением молодежи на льду, как ни в чем не бывало положил руку на грудь и принялся слушать гимн.

И как вам такое поведение?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип