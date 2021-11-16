Большинство мигрантов остались в лагере у границы 7 16.11.2021, 22:07

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Об этом сообщили польские пограничники.

Около двух тысячи нелегалов остались во вторник в стихийном лагере у белорусско-польской границы, сообщают польские пограничники.

Cudzoziemcy po dzisiejszym ataku na polskie służby w ok. przejścia granicznego Bruzgi🇧🇾, przeszli w rejon dawnego koczowiska. W tej chwili przebywa tam ok. 2 tys. cudzoziemców.#zgranicy pic.twitter.com/YOY8eyan7J — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

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