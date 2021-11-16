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Большинство мигрантов остались в лагере у границы

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  • 16.11.2021, 22:07
  • 12,698
Большинство мигрантов остались в лагере у границы

Об этом сообщили польские пограничники.

Около двух тысячи нелегалов остались во вторник в стихийном лагере у белорусско-польской границы, сообщают польские пограничники.

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