Большинство мигрантов остались в лагере у границы

Большинство мигрантов остались в лагере у границы7
- 16.11.2021, 22:07
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Об этом сообщили польские пограничники.
Около двух тысячи нелегалов остались во вторник в стихийном лагере у белорусско-польской границы, сообщают польские пограничники.
Cudzoziemcy po dzisiejszym ataku na polskie służby w ok. przejścia granicznego Bruzgi🇧🇾, przeszli w rejon dawnego koczowiska. W tej chwili przebywa tam ok. 2 tys. cudzoziemców.#zgranicy pic.twitter.com/YOY8eyan7J— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021