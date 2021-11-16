Странные люди! 10 Леонид Гозман

16.11.2021, 22:14

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Леонид Гозман

Ни в Беларусь, ни в Россию мигранты почему-то не рвутся.

В «Кавказской пленнице» Балбес и Бывалый берут Труса и, как бревном, пробивают им запертую героиней дверь. На границе Беларуси с Польшей происходит то же самое. Только не смешно!

Несколько тысяч людей с Ближнего Востока цинично обманули. Им пообещали, что их доставят в Германию, где жизнь куда лучше, чем у них на Родине. Им выдали белорусские визы, поселили в гостиницах, посадили в самолеты. Это все организовал Лукашенко. За переезд с них взяли немалые деньги. На них заработали турфирмы, авиакомпании и так далее. Возможно, люди Лукашенко были в доле. Ни немцы, ни поляки в этой авантюре никак не участвовали.

Потом их доставили к границе и показали на Польшу – пробивайтесь, мол. И устроили плач на весь мир об их страданиях и жестокости поляков.

Бенефициары здесь Лукашенко и Путин. Лукашенко потому, что теперь с ним разговаривают – вот, даже сама Меркель звонила, о его репрессиях по отношению к собственному народу не то, чтобы забыли, но вспоминают реже, а может, он еще и деньги какие получит. Путин тоже много чего получает. Главное — если польских пограничников вынудят открыть огонь на поражение, и весь мир обойдет фотография убитого ребенка – а «беженцы» в лучших традициях ставят впереди колонны женщин с детьми – это будет огромный репутационный ущерб Западу. А ослабление Запада – главная стратегическая цель Владимира Путина.

Я поставил слово беженцы в кавычки потому, что, строго говоря, они таковыми не являются. Они не бегут от войны или голода, они не спасаются от неминуемой смерти, они просто стремятся к лучшей жизни, отчаявшись и не видя перспектив у себя на Родине. Поэтому они вполне достойны сочувствия, особенно те из них, кто хочет не жить на пособие, а работать. Большинство из них никакие не преступники, но право на убежище на них не распространяется.

Конечно, у Лукашенко, а может, и у Путина, если это их совместная операция, «что-то пошло не так» — Лукашенко получил огромный лагерь беженцев на своей территории. Они (или только Лукашенко) хотели взять Запад «на слабо» — они же к Западу относятся с презрением, а потому надеялись, что Польша сразу дрогнет и пропустит мигрантов через границу. Пока поляки держатся.

Я категорически не понимаю, почему Европа должна уступать этому наглому давлению? Поддержать обманутых людей медикаментами и продовольствием – да, это как раз те гуманные принципы, на которых Европа стоит. Кстати, они уже посылают гуманитарную помощь, но Лукашенко, разумеется, не пропускает! Содействовать возвращению людей домой – да. Но если они сдадутся и позволят этой миграционной бомбе оказаться на территории ЕС, ожидая потом, когда она взорвется, это будет победой Лукашенко и Путина и даст старт новым атакам.

А стенания российского МИД о тяжелом положении беженцев и бесчеловечности европейцев – просто грязная демагогия. Наши начальники, как в свое время большевики, исходят из того, что бедный имеет право все отобрать у богатого (не у них, конечно, а у другого богатого) и вселиться в его квартиру. Кстати, ни в Беларусь, ни в Россию, где столько духовности и справедливости, мигранты почему-то не рвутся. Странные люди!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

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