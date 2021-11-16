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В российском городе украли пункт вакцинации

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  • 16.11.2021, 22:39
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В российском городе украли пункт вакцинации

Угнанный мобильный пункт обнаружить пока не удалось.

В городе Тихвине Ленинградской области угнали мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается в группе «Угоны | Санкт-Петербург | Поиск» во «ВКонтакте», передает «Лента.ру».

Мишенью преступников стал грузовой автомобиль «ГАЗон NEXT», стоявший на территории местной районной больницы. На его борту нанесена надпись «Медицинская служба», а также наклеена агитация с призывами сделать прививку.

Несмотря на то что машина оборудована системой слежения, обнаружить ее пока не удалось.

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