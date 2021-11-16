На границе Беларуси со странами ЕС стоит очередь почти из двух тысяч фур 2 16.11.2021, 23:06

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Больше всего фур скопилось на белорусско-польской границе.

На границе Беларуси с Евросоюзом по состоянию на 22.00 вторника ожидают выезда более 1880 фур, сообщает Госпогранкомитет.

На белорусско-польской границе перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось свыше 390 фур, "Козловичи" — более 400.

Выезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 70 фур, "Котловка" — 100, "Каменный Лог" — свыше 270 фур, "Бенякони" — более 270, "Привалка" — свыше 320 фур.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" в очереди стоят более 50 грузовиков, "Урбаны" — свыше 10.

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