На границе Беларуси со странами ЕС стоит очередь почти из двух тысяч фур

На границе Беларуси со странами ЕС стоит очередь почти из двух тысяч фур2
- 16.11.2021, 23:06
- 4,522
Больше всего фур скопилось на белорусско-польской границе.
На границе Беларуси с Евросоюзом по состоянию на 22.00 вторника ожидают выезда более 1880 фур, сообщает Госпогранкомитет.
На белорусско-польской границе перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось свыше 390 фур, "Козловичи" — более 400.
Выезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 70 фур, "Котловка" — 100, "Каменный Лог" — свыше 270 фур, "Бенякони" — более 270, "Привалка" — свыше 320 фур.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" в очереди стоят более 50 грузовиков, "Урбаны" — свыше 10.