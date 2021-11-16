Наталья Радина: Режим Лукашенко можно остановить только самыми жесткими мерами 2 16.11.2021, 23:25

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На белорусско-польской границе фактически идут боевые действия.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала на своей странице в Facebook звонок врио канцлера Германии Ангела Меркель и диктатора Лукашенко.

– На белорусско-польской границе фактически идут боевые действия. С белорусской стороны в польских солдат летят камни и светошумовые гранаты. На данный момент ранены минимум двое польских военнослужащих. Отличный итог переговоров фрау Меркель-Чемберлен с Лукашенко. Настолько продуктивный получился разговор, что даже НАТО вынуждено подключаться.

Режим Лукашенко можно остановить только самыми жесткими мерами, вплоть до перекрытия автомобильных и железнодорожных путей сообщения, блокировки счетов банков и государственных предприятий, отключения от SWIFT.

Помимо этого Западу следует задать вопросы Украине, активно закупающей сегодня белорусские нефтепродукты, удобрения и электроэнергию. Сегодня мы все воочию наблюдаем, чем заканчиваются истории, когда шкурные интересы становятся важнее демократических принципов и безопасности, - написала Наталья Радина.

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