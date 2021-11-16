закрыть
17 ноября 2021, среда, 0:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше завели дело после штурма КПП на границе мигрантами

2
  • 16.11.2021, 23:19
  • 3,926
В Польше завели дело после штурма КПП на границе мигрантами

Ранения получили как минимум семеро польских полицейских и пограничников.

Районная прокуратура Сокулки начала расследование по факту нападения беженцев на полицейских и пограничников.

Об этом, как передает телеканал Polsat News, сообщил главнокомандующий полиции Ярослав Шимчик.

Предметы, которыми кидались мигранты, сохранили в качестве вещественных доказательств. На месте продолжается осмотр, добавил Шимчик.

Напомним, ранения получили как минимум семеро польских полицейских и пограничников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип