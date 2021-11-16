В Польше завели дело после штурма КПП на границе мигрантами 2 16.11.2021, 23:19

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Ранения получили как минимум семеро польских полицейских и пограничников.

Районная прокуратура Сокулки начала расследование по факту нападения беженцев на полицейских и пограничников.

Об этом, как передает телеканал Polsat News, сообщил главнокомандующий полиции Ярослав Шимчик.

Предметы, которыми кидались мигранты, сохранили в качестве вещественных доказательств. На месте продолжается осмотр, добавил Шимчик.

Напомним, ранения получили как минимум семеро польских полицейских и пограничников.

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