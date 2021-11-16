В Польше завели дело после штурма КПП на границе мигрантами

В Польше завели дело после штурма КПП на границе мигрантами2
- 16.11.2021, 23:19
- 3,926
Ранения получили как минимум семеро польских полицейских и пограничников.
Районная прокуратура Сокулки начала расследование по факту нападения беженцев на полицейских и пограничников.
Об этом, как передает телеканал Polsat News, сообщил главнокомандующий полиции Ярослав Шимчик.
Предметы, которыми кидались мигранты, сохранили в качестве вещественных доказательств. На месте продолжается осмотр, добавил Шимчик.
Напомним, ранения получили как минимум семеро польских полицейских и пограничников.