Ночью не стало ведущего программы «Видимо-невидимо» Сергея Филимонова 36 17.11.2021, 8:04

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Сергей Филимонов

Журналист умер от COVID-19.

Сегодня ночью не стало известного ведущего Сергея Филимонова. Об этом со ссылкой на родственников написали друзья и знакомые журналиста.

Журналист и продюсер Сергей Будкин пишет со ссылкой на родственников, что Филимонов умер от COVID-19.

Из-за загруженности больниц тело родственникам отдадут только в пятницу, дату и место прощания и похорон назовут позже.

Сергей Филимонов — белорусский журналист и ведущий. В 1981 году закончил исторический факультет БГУ. Сергей известен как ведущий культовой передачи «Видимо-невидимо». Программа появилась на белорусском телевидении в 1992 году, с осени 2012 выходила на канале «Белcат». В своем шоу Сергей рассказывал о жизни мирового шоу-бизнеса, новинках киноиндустрии и музыки, карьере артистов и о культуре разных народов.

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