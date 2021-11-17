закрыть
17 ноября 2021, среда, 12:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ночью не стало ведущего программы «Видимо-невидимо» Сергея Филимонова

36
  • 17.11.2021, 8:04
  • 44,594
Ночью не стало ведущего программы «Видимо-невидимо» Сергея Филимонова
Сергей Филимонов

Журналист умер от COVID-19.

Сегодня ночью не стало известного ведущего Сергея Филимонова. Об этом со ссылкой на родственников написали друзья и знакомые журналиста.

Журналист и продюсер Сергей Будкин пишет со ссылкой на родственников, что Филимонов умер от COVID-19.

Из-за загруженности больниц тело родственникам отдадут только в пятницу, дату и место прощания и похорон назовут позже.

Сергей Филимонов — белорусский журналист и ведущий. В 1981 году закончил исторический факультет БГУ. Сергей известен как ведущий культовой передачи «Видимо-невидимо». Программа появилась на белорусском телевидении в 1992 году, с осени 2012 выходила на канале «Белcат». В своем шоу Сергей рассказывал о жизни мирового шоу-бизнеса, новинках киноиндустрии и музыки, карьере артистов и о культуре разных народов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало