Ночью не стало ведущего программы «Видимо-невидимо» Сергея Филимонова

Ночью не стало ведущего программы «Видимо-невидимо» Сергея Филимонова36
- 17.11.2021, 8:04
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Журналист умер от COVID-19.
Сегодня ночью не стало известного ведущего Сергея Филимонова. Об этом со ссылкой на родственников написали друзья и знакомые журналиста.
Журналист и продюсер Сергей Будкин пишет со ссылкой на родственников, что Филимонов умер от COVID-19.
Из-за загруженности больниц тело родственникам отдадут только в пятницу, дату и место прощания и похорон назовут позже.
Сергей Филимонов — белорусский журналист и ведущий. В 1981 году закончил исторический факультет БГУ. Сергей известен как ведущий культовой передачи «Видимо-невидимо». Программа появилась на белорусском телевидении в 1992 году, с осени 2012 выходила на канале «Белcат». В своем шоу Сергей рассказывал о жизни мирового шоу-бизнеса, новинках киноиндустрии и музыки, карьере артистов и о культуре разных народов.