В полиции Польши рассказали, как готовились отразить штурм мигрантов из Беларуси 15 17.11.2021, 8:10

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Польские силовики имели разные сценарии развития ситуации.

Глава польской полиции генерал Ярослав Шимчик 16 ноября рассказал, почему доволен действиями силовиков на границе во время штурма со стороны мигрантов в Беларуси. И как к нему готовились все службы на границе Польши.

«Уровень агрессии был необычным и чрезвычайно высоким. Он представлял угрозу для здоровья и жизни полицейских», — считает генерал Ярослав Шимчик.

«Это была подготовленная и хорошо спланированная акция. Глядя на то, как эти люди действовали и уходили, можно сказать, что они умеют сражаться. На мой взгляд, они прошли обучение, и в эту группу входили и сотрудники белорусских служб», — выказал уверенность глава польской полиции.

По его словам, польские силовики тоже готовились.

«Сегодняшняя тактика — это результат дней и недель работы штабов, которые анализируют поступающую к нам информацию. На их основе готовим различные сценарии. Всегда есть элемент неожиданности, ведь гранаты, которые были брошены в милиционеров, были неожиданностью», — сказал Ярослав Шимчик.

Видимо, начальник польской полиции имеет в виду сегодняшние заявления Минобороны Польши. Там во время штурма мигрантов утверждали, что те кидают светошумовые гранаты в польских силовиков.

7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.

To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021

По его словам, польские силовики имели разные сценарии развития ситуации.

«В следующем ряду уже стояли БТРы», — сказал Ярослав Шимчик, намекнув что кроме водомётов на границе была и другая техника для противостояния с агрессивными недегалами, передает польский портал Onet.

На вопрос, что должны были делать полиция и другие силовики в случае стрельбы со стороны мигрантов он сказал: «Мы не исключаем ни одного из сценариев. Но мы не раскрываем тактику, которая могла быть в этой ситуации. Но уверяю вас, что мы были готовы».

Глава польской полиции решил ответить на обвинения (в Польше такие сегодня звучали), что силовики на границе неоправданно применяли водомёты против нелегалов, ведь те могли умереть от переохлаждения в мокрой одежде.

«У всех мигрантов была бы сухая одежда, если бы они не начали бросать камни и брусчатку в полицию. Со стороны полиции использование водомётов было ответом на невероятную агрессию. С точки зрения полицейского, получившего такой удар камнем, неважно, бросит его мигрант или хулиган. Когда позже врач зашивает рану, болит не меньше. Не ожидаю, что все нас будут любить, но элементарного уважения заслуживаем. Смелость состоит в том, чтобы стоять там и отбивать эту атаку. Солдаты и полицейские — храбрые люди», — заявил глава польской полиции.

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