США предложили Китаю совместно использовать нефть из стратегических резервов для стабилизации цен 1 17.11.2021, 8:21

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Пекин проявляет открытость в этом вопросе.

Руководство США предложило Китаю высвободить часть нефти из стратегических резервов страны, чтобы помочь стабилизировать стремительно растущие цены на этот энергоноситель. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

По данным издания, эта тема затрагивалась в ходе состоявшегося во вторник (по китайскому времени) сеанса видеосвязи между американским президентом Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Данный вопрос также поднимался во время телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой китайского МИД Ван И двумя днями ранее.

"Одна из насущных проблем для обеих сторон - это энергоснабжение. В настоящее время энергетические ведомства обеих сторон обсуждают детали", - сообщил газете источник на условиях конфиденциальности. По его данным, Пекин в целом проявляет открытость в этом вопросе, но еще не принял на себя конкретных обязательств, сославшись на необходимость учитывать свои внутренние потребности.

В хранилищах, составляющих стратегические запасы США, находится 727 млн баррелей нефти. Китай располагает порядка 200 млн баррелей. По оценкам аналитиков, если две страны предпримут совместные действия по высвобождению части нефти из резервов, это окажет серьезное влияние на мировые цены. Независимо от решения Пекина, Вашингтон, скорее всего, уже на следующей неделе объявит о том, что начнет постепенно выводить на рынок стратегические запасы нефти в начале следующего года, отмечает газета.

По мнению энергетического эксперта Ван Юнчжуна из Китайской академии общественных наук, текущая цена на нефть на уровне около $80 за баррель не требует немедленного высвобождения Пекином стратегических запасов. "С технической точки зрения Китаю сейчас не время делать это. Но у США действительно есть мотивация из-за высокой инфляции. Однако обе страны, как крупные потребители, имеют общие интересы в снижении цен на сырую нефть", - отметил аналитик.

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