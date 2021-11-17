Польские пограничники готовятся к новым провокациям белорусских силовиков
- 17.11.2021, 8:28
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Власти Польши допускают дальнейшую эскалацию конфликта с белорусской стороны.
Польские власти предполагают дальнейшую эскалацию конфликта с белорусской стороны и готовятся к новым атакам:
«У нас есть еще дополнительные средства, которые мы можем использовать в случае эскалации конфликта на польско-белорусской границе», — заявил вице-министр внутренних дел Блажей Побожи.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.