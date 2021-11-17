Польские пограничники готовятся к новым провокациям белорусских силовиков 17.11.2021, 8:28

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Власти Польши допускают дальнейшую эскалацию конфликта с белорусской стороны.

Польские власти предполагают дальнейшую эскалацию конфликта с белорусской стороны и готовятся к новым атакам:

«У нас есть еще дополнительные средства, которые мы можем использовать в случае эскалации конфликта на польско-белорусской границе», — заявил вице-министр внутренних дел Блажей Побожи.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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