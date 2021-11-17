Эксперты сообщили об очередном изменении симптомов Дельта-штамма коронавируса

Эксперты сообщили об очередном изменении симптомов Дельта-штамма коронавируса5
- 17.11.2021, 8:36
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Новые проявления COVID-19 фиксируются в 50,5% случаев.
По словам медиков, инфицированные COVID-19 стали чаще жаловаться на боли в желудке тошноту и нарушения пищеварительных процессов.
По оценкам специалистов, нарушения пищеварительного тракта при коронавирусной инфекции фиксируются в 50,5% случаев.
Об этом сообщает портал cursorinfo.co.i.
По словам российских медиков из Санкт-Петербурга, клиническая картина инфицирования Дельта-штаммом коронавируса претерпела существенные изменения.
По словам терапевта Юлии Закиевой, Дельта-штамм коронавируса способен связываться с рецепторами, расположенными в слизистой оболочке, включая органы желудочно-кишечного тракта.
«Если своей целью коронавирус «выбирает» желудочно-кишечный тракт, пациент страдает от потери вкуса и обоняния, диареи, тошноты, рвоты, боли в животе, снижения аппетита», – отметила Закиева.
По словам специалистов, из-за COVID-19 снижение аппетита может достигать критической стадии, вплоть до анорексии.
По словам украинского врача Тараса Жиравецкого, протекание болезни, вызванной Дельта-штаммом коронавируса, стало непредсказуемым.
Об этом сообщает ТСН.
У больных появились симптомы тошноты, резкой потери веса, повышенной или наоборот чересчур пониженной температуры.
В частности, у некоторых пациентов с COVID-19 на протяжении трех дней подряд держится высокая температура, которая затем падает до нормальной или даже ниже нормы.
Украинский медик рекомендовал людям, которые лечатся от коронавирусной инфекции в домашних условиях, внимательно следить за динамикой температуры и уровнем насыщения организма кислородом.