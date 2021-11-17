Польша может полностью закрыть приграничную зону на границе с Беларусью 5 17.11.2021, 8:39

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Экстренное заседание Сейма прошло сегодня ночью.

Сегодня ночью на срочном заседании в Сейме Польши рассмотрели поправки к закону об охране границы. Законопроект позволит ввести временный запрет на пребывание на определенной территории приграничной зоны, сообщает polsatnews.pl.

Решение должно позволить польским службам обеспечить безопасность на границе в условиях миграционного кризиса.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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