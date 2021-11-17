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Мигранты устроили «модный показ» у олигархов Зайцева, Олексина и Воробья, куда их поселили

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  • 17.11.2021, 8:47
  • 33,926
Мигранты устроили «модный показ» у олигархов Зайцева, Олексина и Воробья, куда их поселили

Видеофакт.

16 ноября мигрантов, которые попытались устроить штурм польской границы, переселили на склад, в логистический центр «Бремино» неподалеку от границы, прямо на территории пропускного пункта.

Им, среди прочего, дали одежду. И мигранты, примеряя ее, устроили настоящий «показ мод».

Фото и видео опубликовали в телеграм-канале SHOT.

Примечательно, что компанией «Бремино», которой принадлежит логистический центр возле польской границы, владеют режимные олигархи Александр Зайцев, Николай Воробей и Алексей Олексин.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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