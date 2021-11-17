Крах плана «Прорыв» и ловушка для Лукашенко 26 17.11.2021, 8:58

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фото: GETTy Images

Диктатора ведут к краху одновременно несколько сил.

И ситуации на внешней дуге и внутренним коллапсе режима Лукашенко пишет телеграм-канал CYNIC.

Кризис с мигрантами не решен. Но Лукашенко решил пудрить мозги Западу, предварительно отправив под камерами на рейс до Ирака несколько мигрантов. Это было нужно для того, чтобы реализовывать дальнейшую провокацию, имея в руках козырь, что сами беларусы решают проблему, даже начали готовить туристов к возвращению в восточную гавань. Естественно, это показуха: подобного исхода не хотят ни сами любители экстремального отдыха, ни режим Лукашенко, но это временно стратегически необходимо для рисования доказательств "провокации Запада".

Режим ожидает жестких американских санкций, поэтому начинает подготавливать почву под "провальный бюджет", продолжая давление на предпринимателей и рядовых граждан.

В соответствии с готовящимся проектом, нас ждут:

отмена льготы по налогу на недвижимость,

повышенные ставки налога на землю и арендной платы за землю на все торговые объекты,

повышение ставки налога на прибыль на 2%.

Изначальным планом эскалации была игра с НАТО с целью вторжения войск РФ под видом "угрозы национальной безопасности".

Однако в этом контексте у Лукашенко и его протеже ничего не получилось.

Усиливается военная и стратегическая позиция Великобритании, которая получает давно утерянный "бассейн" в воротах между Западом и Востоком. К тому же Великобритания, не являясь членом ЕС, начинает тесный контакт с Польшей и Украиной.

Вчера Макрон заявил Путину, что готов принять участие в восстановлении целостности Украины. Фраза, конечно, красивая и больше похожа на "шпильку", но помощь уже была предложена. Вокруг Донбасса стягиваются войска. ( Но пока конфликт на горизонте не виден)

Начинается военная провокация между Арменией и Азербайджаном. Россия игнорирует запрос на военную помощь, как и в прошлый раз (что является предательством). Таким образом, Россия не хочет разделяться на два фронта, потому что поглощение армянской войной вызовет завязывание нового военного узла, который можно максимум превратить в Приднестровье. Это показывает, что ОДКБ - фальшивка и бутафория, необходимая для "легитимизации" военных оккупаций.

После звонка Меркель Лукашенко, устроив провокацию, развязал Германии руки. Так, был временно заморожен "Северный Поток 2". Это время создаст пространство для маневра, так как за период "паузы" к власти придет новое правительство в том числе "Зеленые", что, в совокупности с включением Украины в процесс сертификации, вызовет затягивание процесса минимум до весны... (Это "Привет" России за давление)

Боррель опять позвонил в Минск, где, однако, обговаривал исключительно возвращение мигрантов на Родину и поставил ультиматум новыми санкциями - это следует даже из официального "победного сообщения" Минска.

Лукашенко ввязывается в ОАЭ и Катар, запуская ноги в американские ловушки. Обе страны находятся в тесном союзничестве с Белым Домом, который заявил, что готов усилить меры, чтобы привлечь Лукашенко к ответственности.

Становится ясно, что Лукашенко, думая, что действует самостоятельно, наступает на расставленные ловушки, попутно обстреливая Путина. Его ведут одновременно несколько сил...

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