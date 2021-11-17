Россия заняла последнее место по расходам на здравоохранение среди крупных экономик мира 10 17.11.2021, 9:08

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Лекарства пациентам в больницах приходится покупать преимущественно за свой счет.

Россия является антилидером среди крупных экономик мира по государственным расходам на здравоохранение, выяснила Счетная палата, проверив данные по трем десяткам стран, пишет finanz.ru.

Исследование СП, включенное в анализ эффективности российской медицины, охватило 31 страну, из которых 14 финансируют медицину преимущественно из бюджета, а 17 - через обязательные сборы с населения по аналогии с российским фондом ОМС.

«В Российской Федерации расходы на здравоохранение, в том числе государственные расходы, находятся на самом низком уровне среди всех рассматриваемых стран, доля внебюджетных расходов является самой высокой среди всех рассматриваемых стран, превосходя максимальные значения этого показателя как по группе стран с бюджетной моделью, так и по группе стран со страховой моделью», - говорится в отчете СП.

Это объясняется, прежде всего, тем, что практически во всех рассматриваемых странах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении входит в программы государственных гарантий по предоставлению медицинской помощи, объясняет ведомство. В России же лекарства больным приходится покупать преимущественно за свой счет.

По данным на 2019 год, программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи стоили государству около 3 трлн рублей. Из них 2,226 трлн выделил фонд ОМС, который собирается за счет взносов с зарплат (5,1%). 718,2 млрд рублей было оплачено за счет бюджетов регионов, которые наполняются преимущественно налогом на доходы физических лиц (13% или 15%).

Итого подушевое обеспечение программы госгарантий здравоохранения составило 23,533 тысячи рублей на человека в год. Это 1961 рубль в месяц, или чуть больше 65 рублей в день.

В 2022 году правительство планирует собрать в фонд ОМС 1,634 трлн рублей в виде взносов с работающего населения и 813 млрд - на неработающих граждан.

Общий размер бюджета фонда с учетом трансферта из федеральной казны составит 2,779 трлн рублей. Его расходы, согласно проекту бюджета, вненесенному в ГосДуму, превысят доходы на 21,85 млрд рублей. Покрывать дефицит власти планируют из скромного остатка непотраченных денег на счетах фонда (82,6 млрд рублей на начало года), который должен быть практически полностью израсходован к концу 2024 года.

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