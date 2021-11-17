Цена путинских просчетов 2 Телеграм-канал «Серпом По»

17.11.2021, 9:17

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фото: ap

России теряет даже статус «региональной державы».

Обама однажды (в 2014 году) обидно назвал Россию «региональной державой». Добавив, что она иногда угрожает своим соседям, что «является проявлением слабости, а не силы».

История участия России в региональном конфликте Армении и Азербайджана показывает, что «слабость» может проявляться не только в угрозах, но и в отсутствии позитивной инициативы.

Впрочем, и здесь (как и в истории с Украиной) слабость является следствием другой причины – отсутствия лидерства, основанного на системных преимуществах национальной модели.

Их у путинской России нет.

Дело не в «авторитаризме» (понятие, ставшее клише) самом по себе (сравните с Китаем), а в рыхлости коррумпированной, неэффективной, хаотичной административной системе, лишенной целей, кроме единственной - сохранить себя.

И вот Армения и Азербайджан.

Потеря доминирования в этом регионе наступила не тогда, когда Россия допустила разморозку конфликта в Нагорном Карабахе военным путем. Этого ни в коем случае нельзя было допускать и, вероятно, можно было не допустить переброской в Армению и Нагорный Карабах значительного воинского контингента, задушив в зародыше желание Алиева начать войну.

Потеря влияния в регионе наступила тогда, когда российское политическое руководство, а за ним и дипломатия почти два десятка лет топтались на месте, не проведя плана, который привел бы к снижению напряженности под российским военным контролем.

Очевидное из того, что нужно было сделать: передать Азербайджану районы, которые Армения оккупировала под предлогом безопасности, и самим гарантировать безопасность от военных действий. Такой шаг, во всяком случае, дал бы передышку и показал перспективу.

Как выясняется сейчас, после проигранной войны, такой ход дела пошел бы на пользу и самой Армении. Ее нужно и можно было убедить.

Миротворческие войска России все равно пришлось вводить, только в худшей ситуации, следуя за событиями, а не формируя их.

И вот теперь новый раунд обострения военных действий. И снова, как это пока видится, на российской стороне невнятица, растерянность, плохая реакция, слабость. Вместо того, чтобы вернуть инициативу в свои руки и сделать то, что не было сделано во время прошлой разморозки Азербайджаном военного конфликта.

Зато у границ Украины катается техника . Решая совсем иные задачи.

Наверное, конфликт Армении и Азербайджана в Кремле кажется чем-то далеким, второстепенным, малосущественным. Какие-то там пограничные столкновения на периферии. Там же нет НАТО! Или почти нет. Как-нибудь урегулируется, успокоится.

Если так, то это не тот путь, по которому должна следовать хотя бы и «региональная держава».

Позволив Азербайджану «отжать» у Армении все, что можно, продолжая благодушно взирать на усиление Турции , Кремль доведет дело до того, что России придется из этого региона уйти. Хорошо это будет или нет – отдельный вопрос. Но России там больше не будет даже в статусе «региональной державы». Он, может быть, и обидный, но тоже к чему-то обязывает.

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