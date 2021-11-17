Битва на погранпереходе «Брузги-Кузница» в одном видео

Битва на погранпереходе «Брузги-Кузница» в одном видео9
- 17.11.2021, 9:21
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Таймлапс с камер наблюдения на КПП.
Вчерашний день на погранпереходе «Брузги-Кузница» появился в сети в одном видео.
На камеры попал и штурм КПП мигрантами.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.