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В Беларуси может резко подорожать обувь

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  • 17.11.2021, 9:29
  • 12,822
В Беларуси может резко подорожать обувь

Крупные производители приостановили поставки в стану.

Крупные мировые и российские бренды Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» уведомили правительство Беларуси о приостановке поставок обуви в страну из-за проблем с маркировкой, которая стартовала там 1 ноября 2021 года, сообщает vedomosti.ru.

Письмо этих компаний было направлено в белорусское министерство по налогам и сборам. Почти 30% общего объема экспорта российской обуви, по данным ФТС на 2020 год, приходилось на Беларусь.

В России маркировка обуви стала обязательной с 1 июля 2020 года. Как и в случае с другими видами продукции, она должна была снизить долю нелегального рынка в этом сегменте.

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