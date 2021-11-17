В Беларуси может резко подорожать обувь 5 17.11.2021, 9:29

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Крупные производители приостановили поставки в стану.

Крупные мировые и российские бренды Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» уведомили правительство Беларуси о приостановке поставок обуви в страну из-за проблем с маркировкой, которая стартовала там 1 ноября 2021 года, сообщает vedomosti.ru.

Письмо этих компаний было направлено в белорусское министерство по налогам и сборам. Почти 30% общего объема экспорта российской обуви, по данным ФТС на 2020 год, приходилось на Беларусь.

В России маркировка обуви стала обязательной с 1 июля 2020 года. Как и в случае с другими видами продукции, она должна была снизить долю нелегального рынка в этом сегменте.

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