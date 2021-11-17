«Там около двух тысяч человек»: новая информация о ситуации на белорусско-польской границе 13 17.11.2021, 9:43

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фото: anadolou agency

В месте вчерашней атаки на Польшу появились лукашенковские офицеры.

Мигранты вернулись в свой лагерь, расположенное на белорусской стороне, где в настоящее время сидят и жгут костры.

«Мы предполагаем, что там около двух тысяч человек», - сказала «Польсату» пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская.

«Иностранцы после нападения на польские службы в районе пограничного перехода Брузги перешли в район бывшего лагеря. На данный момент он находится около 2 тысяч иностранцев», - написала во вторник вечером в Twitter Анна Михальская.

К записи прилагается видео, на котором видно, как два человека бросают в сторону польских офицеров камни, а также группа людей, сидящих в кругу у костра.

Пресс-секретарь Пограничной службы Польши также добавила, что в результате нападения мигрантов на польскую границу во вторник были ранены двое пограничников. Им была оказана медицинская помощь. «Их жизни и здоровью не угрожает опасность», - отметила Анна Михальская.

Cudzoziemcy po dzisiejszym ataku na polskie służby w ok. przejścia granicznego Bruzgi🇧🇾, przeszli w rejon dawnego koczowiska. W tej chwili przebywa tam ok. 2 tys. cudzoziemców.#zgranicy pic.twitter.com/YOY8eyan7J — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Во вторник вечером о ситуации на границе также сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

«Вечером в том месте, где атаковали границу Польши и откуда бросали в поляков камнями, появились белорусские офицеры, которые вели себя так, будто собирали улики в ходе следствия», - написал во вторник в Twitter Станислав Жарин.

W godzinach wieczornych w miejscu, w którym atakowano granicę RP i skąd rzucano w Polaków m. in. kamieniami, pojawili się białoruscy funkcjonariusze, którzy zachowywali się jakby zabezpieczali dowody w śledztwie. 1/2 pic.twitter.com/fnPAXdPBRX — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 16, 2021

К записи он прикрепил короткое видео, на котором видно группу одетых в черное мужчин, которые, надев одноразовые перчатки, поднимают с земли различные предметы. Видны также офицеры в форме.

«Это похоже на подготовку к пропагандистской акции против польского народа. Дальнейшие провокации возможны почти наверняка…», - написал он в следующей записи.

Dzisiejsze zmasowane ataki na polską granicę zostały odparte. Zorganizowana grupowa agresja jedynie zwiększa determinację Polaków broniących granicy. Polacy i świat widzą agresję i popierają ochronę granicy UE. pic.twitter.com/xYqvn9EyFX — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 16, 2021

Ранее Жарин сообщил, что польские офицеры и солдаты отразили первую волну атак со стороны мигрантов.

В свою очередь, польская полиция сообщила, что во вторник в результате атак были ранены семь полицейских «Полицейского ударили камнем в голову и он доставлен в больницу; женщина-полицейский с травмой головы доставлена в больницу, а также 5 полицейских с травмами рук и ног. Травмы они получили от брошенных в них предметов», - говорится в Twitter.

7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.

To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021

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