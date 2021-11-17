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Ночью группы мигрантов пытались прорваться через польско-белорусскую границу

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  • 17.11.2021, 9:57
  • 12,202
Ночью группы мигрантов пытались прорваться через польско-белорусскую границу

Методы нападения на польских пограничников остались прежними.

Ночью группы мигрантов пытались прорваться через польско-белорусскую границу на разных участках. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

При этом методы нападения на польскую границу остались прежними, отметил министр.

Вчера мигранты закидывали польских полицейских камнями, палками и светошумовыми гранатами.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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