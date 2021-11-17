Крупный бизнесмен Синицкий заплатил режиму уже $10 миллионов, но его не выпускают 15 17.11.2021, 10:21

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Виталий Синицкий

фото: realt.by

Почему?

Ранее СМИ сообщали о задержании крупного девелопера Виталия Синицкого - он руководит компанией «Сигмополюс», которой принадлежат минские бизнес-центры «Титан», «Тивали», «Орлан», «Волна» (ее арендует Wargaming), «Анкор», торговый центр «Трюм», Промбаза на Гурского, участок напротив Музыкального театра у площади Богушевича и так далее.

Синицкий, наблюдая за ситуацией в вопросе так называемого «дробления бизнеса» (в частности за компанией «21vek»), решил подстраховаться и написал на себя заявление в налоговую с просьбой провести проверку его дел — и его самого арестовали.

Как сейчас нам известно из кулуаров, бизнес Синицкого существует в виде десятков отдельных юридических лиц, что белорусскими органами трактуется как «дробление» бизнеса и уход от налогов. Дело в том, что с ростом оборотов растут налоги, если же разводить доходы с разных объектов на различные юридические лица, то можно оставаться в рамках упрощенных систем налогообложения.

После кейса «Белтяжмаша» это считается преступлением.

Как известно «Нашей Ниве», Синицкий уже возместил как минимум 10 миллионов долларов «ущерба» в надежде на позитивное решение уголовного дела, но это пока не дало плодов.

Проблема в том, как объясняют источники, что Синицкий за время своей деятельности не завел нужных контактов, в результате чего за него некому «сходить и попросить там».

«Существующая механика выхода бизнесменов из СИЗО — это компенсированный «ущерб». А также еще некоторые отчисления, например, «на спорт», и поручительство нескольких человек — чиновников и бизнесменов с хорошей репутацией в понимании Лукашенко, — говорят источники. - Да, из-за института этого своеобразного поручительства из СИЗО вышел Геннадий Кирейков (Green), одним из порученцев был хоккейный тренер, приближенный к семье, Дмитрий Басков, и еще два бизнесмена.

За Синицкого еще никто не просил, а это означает, что его проблема будет долго идти к первому столу — некому положить».

Сейчас Синицкий распродает свое имущество.

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