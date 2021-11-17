Как сейчас выглядит разгромленный мигрантами КПП «Брузги»5
- 17.11.2021, 10:25
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Видеофакт.
Утро на границе: белорусские пограничники пытаются починить то, что сломали мигранты вчера на КПП «Брузги».
В Минобороны Польши тем временем сообщили, что ночью небольшие группы беженцев пытались прорваться через границу в нескольких местах.
Также польская прокуратура возбудила дело о нападении мигрантов на силовиков во время вчерашнего штурма.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.