В Минске забастовали коммунальные службы? 3 17.11.2021, 10:56

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В радиусе 500 метров от здания райисполкома Московского района — горы листвы и мусора.

Подписчик телеграм-канал «Баста!» рассказал о работе коммунальных служб в Минске:

«Забастовка работает, ну или система загибается окончательно. Раньше звонил в коммунальную службу по поводу мусора или листьев, например, и служба реагировала через день-два, не более.

А сейчас уже третью неделю нет реакции, просто не принимают звонки и все. Я так понимаю, просто физически некому работать у них. В радиусе 500 метров от здания райисполкома Московского района — горы листвы и мусора по дворам, так уже месяц как никто не убирает. Получается, забастовка не так уж и невидима».

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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