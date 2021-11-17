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В чатах мигрантов появились сообщения об очередной смерти на границе

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  • 17.11.2021, 11:17
  • 8,588
В чатах мигрантов появились сообщения об очередной смерти на границе

Предположительно, еще один нелегал утонул в Буге.

В чатах нелегалов распространяется информация о смерти сирийца Ахмада Аль-Хасана. Его, как сообщают мигранты, похоронили на мусульманском кладбище в Польше недалеко от границы.

Предположительно, его тело обнаружили польские водолазы ещё в октябре.

Сирийцу было 19 лет. По данным, предоставленным администратором чата мигрантов, молодой человек утонул в реке Буг, когда белорусские военные заставляли нелегалов переходить её вброд.

Ахмад Аль-Хасан был уроженцем сирийского города Хомса, прожил семь лет в лагере беженцев в Иордании.

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