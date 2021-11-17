Как мир за две недели изменился 8 Аркадий Бабченко

17.11.2021, 11:24

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Аркадий Бабченко

Фото: Meduza

Жизнь снова опередила мечту.

В результате образовалось облако обломков, полторы тысячи самых крупных из них наблюдаемы, еще сотни тысяч мелких невидимы.

Орбита этого облака каждые девяносто минут идеально пересекается с орбитой МКС под острым углом. Облако обломков находится на орбите от 440 до 520 километров. МКС находится на орбите 420 километров. То есть, попадание почти в яблочко.

Из-за этого американский и российский экипажи МКС дважды «вынужденно заперлись в кораблях «Союз» и «Crew Dragon», полностью готовые к эвакуации. Это цитата из сообщения NASA. Также облако обломков угрожает китайской станции Тяньгун.

Директор NASA Билл Нельсон в полном шоке: «Я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим действием. При такой долгой и легендарной истории пилотируемых космических полетов немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только иностранных партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов. Их действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на борту».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в полном шоке: «Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в полном шоке: «Этот космический мусор теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, которые жизненно важны для безопасности, экономики и научных интересов всех стран. Соединенные Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы отреагировать на безответственный акт России».

Давайте еще раз. До меня тоже не сразу дошло.

Россия. Сбивает в космосе спутник. Обломки которого чуть не уничтожают МКС. Из-за чего экипаж станции лезет в спасательные шлюпки. А Белый дом, НАСА, Госдеп, Китай и Британия стоят полностью на ушах.

Меня спрашивают — Аркадий, почему вы так упорно верите, что Путин начнет войну. Это же не рационально. Ему же это не выгодно. Да потому! Потому, что они «Гравитацию» умудрились сделать документальным фильмом.

Жизнь снова опередила мечту. Как мир за две недели изменился.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

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