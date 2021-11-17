«Пограничники и полицейские, пока действовал адреналин, не чувствовали, что они ранены» 1 17.11.2021, 11:31

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Фото: PAP/Irek Dorożański

Раненые мигрантами и лукашенковскими силовиками польские офицеры продолжают прибывать в больницы.

«Пограничники и полицейские, пока действовал адреналин, не чувствовали, что могут быть ранены и нуждаются в специализированной помощи, но, как только они сошли с границы, почувствовали последствия травм», – сообщила польская полиция. Пресс-служба добавила, что на данный момент в общей сложности 9 полицейских получили ранения, сообщает tvp.info.

Ранее о раненых полицейских говорил начальник Главного управления полиции генерал-инспектор Ярослав Шимчик в эфире Polsat News. «Тяжело раненый полицейский в настоящее время находится после диагностики в больнице, по собственной просьбе эту больницу он в данный момент покинул, впрочем, заявив, что хочет как можно скорее вернуться к своим коллегам. К счастью, эти травмы никоим образом не угрожают его жизни, а также в какой-то серьезной степени здоровью», — сказал Шимчик.

Как он резюмировал, всего при пограничном переходе в кузнице ранены 12 человек из польских служб. В качестве раненых были диагностированы девять сотрудников полиции.

«Две женщины-полицейские ранены. У одной из них травма головы, в данный момент она находится на диагностическом процессе в больнице. У остальных есть травмы конечностей, ушибы ног и рук», – сообщил начальник полиции. Он добавил, что также были ранены двое пограничников и один военнослужащий.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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