В ЕС отказываются менять на евро деньги, которые МВФ выделил режиму Лукашенко 11 17.11.2021, 11:39

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Актив стал мертвым?

Евросоюз не позволит Минску конвертировать выделенные МВФ специальные права заимствования в эквиваленте почти 1 млрд долларов в местных банках. Об этом со ссылкой на письмо Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля пишет «Ежедневник».

Боррель сообщил, что Беларусь не сможет обменять специальные права заимствования (SDR — special drawing rights), выделенные Международным валютным фондом Беларуси, на евро ни в одном центральном банке стран ЕС. Это нарушило бы запрет на оказание инвестиционных услуг официальному Минску, прописанный в санкциях ЕС.

Европейский чиновник подчеркнул, что ЕС координирует свои действия с международными партнерами в многосторонних организациях, включая МВФ, чтобы ограничить выделение средств Беларуси и заморозить любое сотрудничество с ней.

Напомним, в августе Международный валютный фонд выделил Беларуси помощь, эквивалентную 923 млн долларов в рамках программы поддержки стран — членов организации во время восстановления после пандемии коронавируса. SDR пополнили золотовалютные резервы страны. Но уже тогда возник вопрос, сможет ли Беларусь их использовать. Как видно из заявления Жозепа Борреля, в центробанках западных стран сделать этого не получится.

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