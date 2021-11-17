«Проходной двор, больные COVID-19 свободно выходят!» 1 17.11.2021, 12:07

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Родные пациентов c коронавирусом в шоке от порядков в больницах РФ.

В Нижнем Новгороде власти начали проверку ковид-отделения одной из городских больниц после того, как родственники пациентов заявили, что в "красную зону" открыт доступ всем желающим, а врачи их привлекают для ухода за больными, сообщает "Настоящее время".

Ирина Меднова попала в "красную зону" ковид-госпиталя в Нижнем Новгороде, чтобы ухаживать за пожилой матерью. Ирина утверждает, что получила разрешение на посещения у главврача, но когда попала внутрь, была сильно удивлена тем, как организована работа отделения и в каких условиях находятся пациенты. Возмущенная женщина записала несколько своих визитов на видео и разместила их в Сети.

"3 ноября умерла соседка моей мамы по палате. 3 ноября, в день, когда человек скончался, в палате вообще никакой уборки не было, – рассказывает Ирина. – Что какая-то дезинфекция там проводится – говорить тоже не приходится. Носки этой умершей женщины, к примеру, убрали только 7 ноября".

"Больные люди, которые лежат там в ковидном отделении, свободно выходят на улицу! Мужчины! Выходят курить! – возмущается Ирина. – Куда они там дальше ходят – не могу сказать, но они гуляют и потом возвращаются в отделение. Это постоянная угроза людям, которые находятся где-то рядом с больницей!"

Ирина – не первая россиянка, кому удалось попасть внутрь ковидного отделения и кто пришел в ужас от условий, в которых там находятся пациенты. Ранее телеканал "Настоящее Время" уже публиковал рассказы больных COVID-19 в Дальнегорске (там зимой пациентов положили в палату без отопления) и рассказ молодого жителя Томска по имени Сергей: он прикинулся врачом для того, чтобы ухаживать в больнице за своей 84-летней бабушкой. Сергей также выложил в соцсети снятые в больнице видео, а когда бабушка умерла, написал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить больницу.

Глава Минздрава Нижегородской области заявил, что врачи не имеют права привлекать к уходу за больными ковидом их родственников, а ведомство начало проверку в 10-й больнице и уже подтвердило, что в организации ухода за пациентами были "выявлены несоответствия". Руководство нижегородской больницы, где лечили мать Ирины, сначала закрыло доступ в ковидное отделение для родственников, но в итоге признало, что женщину пустили в "красную зону":

"На основании рекомендательного письма Росздравнадзора от января 2021 года, нам указывалось, что мы можем в индивидуальных случаях, не массово, естественно, пускать родственников. Я ее пустила. Я еще раз повторю, это не массово, как это сейчас пытаются представить средства массовой информации, такого не могло и быть просто не может", – настаивает Людмила Ломакина, и.о. главного врача 10-й городской больницы Нижнего Новгорода.

Но Ломакина отрицает, что то, что было снято Ириной на видео, – правда.

Любовь Зотина, еще одна жительница Нижнего Новгорода, у которой заболел ковидом родственник и тоже был госпитализирован в 10-ю больницу, говорит, что она даже не просила врачей пустить ее ухаживать за больным. В больнице ее саму пригласили прийти и помочь с уходом за больным дедушкой.

"Я спросила: "Мне в "красную зону" прийти?" – вспоминает Любовь Зотина. – Они сказали: "Да, в любое время приходите, у нас приходят, помогают". Был совершенно обычный проходной двор, там никто не смотрит, во что ты одет, никто не следит за этой "красной зоной". Просто вот дверь "красная зона", пожалуйста, заходите".

В подтверждение своих слов Зотина показывает видео, записанное в палате, где лежал ее дедушка. Любовь утверждает, что уже через сутки после госпитализации в 10-ю больницу она со скандалом забрала его оттуда и перевезла в ковид-отделение другой больницы. Претензии к врачам больницы у нее те же, что и у Медновой: антисанитария в палатах, непрофессионализм и хамское отношение персонала к пациентам.

"Мы будем писать в прокуратуру, мы хотим лишить этих "врачей" лицензии, чтобы они больше не губили людей, – подчеркивает Зотина. – Потому что для них жизнь людская ничего не значит и не стоит!"

В ответ на эти обвинения исполняющая обязанности главврача 10-й больницы Людмила Ломакина провела для журналистов экскурсию по отделению. И заявила: "Мы имеем все средства, и человеческие, и материальные, достаточные". Но комментарии журналистам разрешили брать только у пациентов, которые находятся в палате повышенной комфортности. Те больные в свою очередь заявили, что "народу в больнице много, пациенты больные, капризные, но медсестры очень вежливые, очень обходительные".

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