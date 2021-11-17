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Польские силовики показали предметы, которыми в них вчера бросали мигранты

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  • 17.11.2021, 12:24
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Польские силовики показали предметы, которыми в них вчера бросали мигранты

Фотофакт.

Польские силовики собрали и сфотографировали предметы, которыми в них вчера бросали мигранты.

Об этом сообщает полиция Подлясья.

Кроме «классики» в виде камней и палок, там есть резиновые сапоги, кроссовки и консервные банки.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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