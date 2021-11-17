Отход от дел «царя» Владимира все более очевиден 11 17.11.2021, 12:32

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Фото: Getty Images

На этом фоне плечи снова расправляет Шойгу.

Зайдем несколько издалека. На Западе наиболее компетентные политики давно осознали, что Путин игрок тактического склада и ему не дано стать участником стратегических баталий, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Еще Мадлен Олбрайт в 2014 году подметила, что путинские «многоходовки» дают эффект противоположный тому, что задумывалось. Начав необузданную агрессию против Украины, путинцы рассчитывали на раскол Европы, однако вместо этого наметилась консолидация континента, хотя с определенными оговорками. И Москва сразу начала давать заднюю. Вместо разрекламированного вторжения в Европу на танках с надписью «На Берлин», как в 45-том, была начата гибридная война против наиболее заметных европейских держав. Российские спецслужбы активизировали деятельность и стали разнообразными способами «подгрызать» безопасность указанных стран, вносили элементы хаоса и дезорганизации в их политическую жизнь. Цель РФ здесь выглядит, как нейтрализация позиции европейских оппонентов, к примеру, в 2016 году страны ЕС, такие как ФРГ, Франция и Бельгия сотрясли 13 терактов, а в 2017 году фокус деятельности террористов сместился на Великобританию. По странному стечению обстоятельств, страны континентальной Европы частично смягчили свою риторику в адрес Москвы, террористическое давление на них уменьшилось, и переключилось на Лондон, который сохранил последовательный курс противодействия деструктивной политике россиян.

Путин видит, что его планы по Европе идут не по нужной колее, и он постоянно должен на публику отнекиваться в категориях малолетнего ребенка из песочницы. На этом фоне плечи снова расправляет Шойгу. Вот прыткий министр отрапортовал про очередную «кузькину мать» – работающее «ювелирно» противоспутниковое оружие. Быстро слетал на инспекцию в Воронеж и с местным губернатором Гусевым обсудил развитие военных городков. Под вечер проявил себя, как успешный дипломат: после беседы с ним представители Армении и Азербайджана объявили перемирие. С таким министром и Путин оказывается без потребности! Процессы трансфера власти все больше набирают обороты внутри российских элит. Если на внутриполитическом уровне данный факт еще как-то пытаются завуалировать, то на международной арене отход от дел «царя» Владимира все более очевиден. На арену рвутся новые темные силы, которые вполне вероятно норовят поглотить и самого демиурга правления силовиков, восседающего в Кремле уже дольше Брежнева.

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