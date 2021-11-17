В Швеции заявили о готовности отправить в Украину офицеров для обучения военных 3 17.11.2021, 12:47

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Министр обороны Швеции поддержал предложение стран Балтии.

Министр обороны Швеции Петер Гультквист допустил отправку шведского военного контингента в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС.

В программе шведского радио Ekot он сказал, что в этом контексте Швеция хочет выяснить, каким образом может внести свой вклад, сообщает "Европейская правда".

"Наша солидарность с Украиной всегда должна быть очень четкой", - заявил Гультквист. Также он добавил, что в настоящее время все взгляды прикованы к миграционному кризису на границе Польши и Беларуси, однако происходящее в Украине всегда остается актуальным.

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