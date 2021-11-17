Медики выяснили, как разные вакцины формируют иммунитет от COVID-19 17.11.2021, 12:57

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Препараты не только дают различный уровень защиты, но и проявляют свои свойства в разное время.

Стало известно, как разные вакцины формируют иммунитет от коронавируса.

Об этом сообщает информационная система Helsi в Telegram (перевод — cursorinfo.co.il).

По оценкам специалистов, максимально эффективная защита после вакцинации препаратом Moderna сохраняется на протяжении как минимум 3-х месяцев. При этом стоит отметить, что это время очень индивидуально и зависит от множества факторов.

Pfizer, как ранее сообщалось, через определенное время может потребовать дополнительной дозы, однако в ВОЗ считают, что она нужна не всем, а только людям из групп риска. Защита начинает активно действовать через две недели после второй дозы и сохраняется минимум 90 дней на максимуме. После этого, как показывают исследования, она может снижаться.

Частичная защита после первой дозы AstraZeneca начинается через 3 недели и продолжается до 12 недель. Максимальная эффективность после второй дозы сохраняется в течение 2-3 месяцев.

Учитывая информацию о формировании иммунитета можно планировать прививки заранее, учитывая планы путешествий или других важных событий, – отмечают авторы публикации.

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