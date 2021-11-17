Идущие из лагеря мигранты разделились на две колонны, некоторые берут с собой бревна 10 17.11.2021, 13:07

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Видеофакт.

Польские пограничники зафиксировали странное движение возле перехода «Брузги-Кузница»: нелегальные мигранты собрали вещи уходят из лагеря в неизвестном направлении под наблюдением белорусских спецслужб.

Польская пограничная служба опубликовала новое видео. На нем видно, что в этот раз мигранты идут не одной большой колонной, а разделились, некоторые берут с собой бревна.

Migranci, którzy koczowali w okolicach przejścia granicznego w Bruzgach po stronie białoruskiej, spakowali się i opuszczają obozowisko. @Straz_Graniczna pic.twitter.com/zOKpwYhiFz — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 17, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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