«Уже 15 дней бастую — таким свободным я себя еще не чувствовал» 2 17.11.2021, 13:20

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Белорус поделился опытом своей «лежачей» забастовки.

Один из бастующих белорусов обратился через телеграм-канал БОР к согражданам:

Доброго дня. Хочу поделиться опытом своей «лежачей» забастовки. Уже 15 дней бастую. Не выхожу на работу. Первые 4 дня звонил начальник. Знаете, как у психологов, мой шеф прошел все стадии принятия от гнева и торгов до депрессии.

К забастовке присоединился не с первого дня. Скажу честно, супруга давила, было много сомнений. Если уволят, что делать дальше, ребенку 5 лет, чем кормить? А потом пришел к одному осознанию: мне 35 и всю свою сознательную жизнь я прожил с такими же вопросами. Все время, пока работал на МАЗе, получая каждый месяц зарплату, думал как прожить месяц. Сейчас не думаю. Просто живу.

Занялся домашними делами, починил все, до чего руки годами не доходили. Начал интересоваться работой за рубежом: сколько платят, какие условия. Помню, смотрел пару выпусков на ютубе с Сергеем Дылевским проекта «Как там?». Честно, не верил... не верил, что сварщик в Польше получает в 4 раза больше, чем я сейчас. Начал смотреть вакансии и понимаю, что это правда.

Связался с парнями, которые уехали прошлой осенью из страны, они уже обустроились. Хорошая работа, нормальный достаток. А главное: все твердят, что белорусов в Европе ценят за трудолюбие. Так что я для себя твердо решил, бастую до конца. С нынешним режимом мне точно не по пути. И даже при самом хреновом раскладе я уеду за границу, где мой труд ценят и достойно оплачивают.

И, кстати, на 5 день моего бунта приходил участковый на «беседу». Ничего со мной сделать не может. Забрать меня не за что. Я ж не митингую, я на работу не хожу. Пытался давить морально, мол, детей без хлеба оставляю. В ответ показал ему забитый едой холодильник, затем указал на дверь. Таким свободным я себя еще не чувствовал.

Бастуйте, люди. Это единственное, что нам действительно по силам. И не бойтесь перемен. Я свой выбор сделал, сделайте и вы свой.

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