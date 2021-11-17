Теперь все против Гены 21 17.11.2021, 13:23

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Геннадий Зюганов

Кремль не простил КПРФ браваду и вольнодумство на выборах.

За последнее время административному давлению со стороны силовиков подверглись порядка 106 активистов КПРФ. По крайней мере, такую цифру называет председатель партии Геннадий Зюганов. Проблемы у коммунистов начались после прошедших выборов в Госдуму. «Новая газета» обсудила с депутатами от КПРФ беспрецедентное давление на партию.

Во время пленарного заседания Госдумы 11 ноября председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов много возмущался. Несмотря на то, что выступление лидера партии было приурочено к грядущему визиту в парламент генерального прокурора Игоря Краснова (его выступление на «правительственном часе» уже было запланировано на 16 ноября), Зюганов говорил о преследовании сторонников КПРФ по всей России. В частности, политик заявил, что давлению со стороны силовиков за последнее время подверглись 106 активистов партии.

— Кому-то из [наших активистов] дали десять суток, кому-то двадцать. Кого-то оштрафовали на 20 тысяч, а нашему депутату Мосгордумы Екатерине Енгалычевой «впаяли» почти 600 тысяч в виде четырех штрафов. Я считаю, что это финансовый разбой, и надо все сделать, чтобы остановить подобное безобразие! — возмущался Зюганов на заседании.

Чтобы разобраться с происходящим, в КПРФ направили запросы в генпрокуратуру, а сам Зюганов даже вручил президенту России Владимиру Путину целую папку материалов о преследованиях сторонников партии.

В конце своего выступления Зюганов предложил рассмотреть вопрос о полномочиях прокурора и риторически обратился к самому Краснову: «Дайте нам ваши предложения. Какие вам нужны полномочия, чтобы в стране восторжествовала законность?»

Для коммунистов вопрос Зюганова совсем не праздный. Опрошенные «Новой» депутаты от КПРФ сходятся в том, что такого уровня политического давления, как после думских выборов, на системных оппозиционеров раньше еще не оказывали. Некоторые из них связывают активность с уличными акциями против фальсификаций голосования, которые КПРФ провела в центре столицы в конце сентября. На одну из них пришли больше тысячи несогласных.

Среди тех, кто разделяет эту точку зрения, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов. Сам Обухов тоже уже успел ненадолго попасть под прицел полицейских: в конце сентября его задерживала полиция на станции метро «Первомайская» в Москве (депутата задержали с помощью системы распознавания лиц, но вскоре отпустили без составления протокола).

Как подозревает Обухов, работа, которая проводилась с наиболее протестными коммунистами, могла проходить в рамках подготовки «огромного уголовного дела». Сейчас она просто купировала деятельность московской партийной организации по протесту против фальсификаций выборов — вместо акций коммунистам пришлось вызволять арестованных сторонников. Причин для давления он видит несколько: во-первых, разгром внесистемной оппозиции, после которого власти закономерно перешли на системную; во-вторых, реальные результаты парламентских выборов.

— Вы же понимаете, любая нормальная социология, в том числе правительственного ВЦИОМа, показывала такие прогнозы: «Единая Россия» — 29%, КПРФ — 23‒24%. В Москве на участках без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) КПРФ опередила «Единую Россию». Результаты выборов вышли полностью противоположными: «Единая Россия» больше 60% голосов, а оппозиции остались какие-то крохи. Такой протест нужно было обязательно затушить, — говорит Обухов.

Основной причиной массовых задержаний называет уличную активность депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

— Давление на КПРФ после протестов против дистанционного голосования показывает даже не столько количественные изменения, сколько качественные. Никогда такого не было раньше, чтобы полиция устраивала засады, «осаждала» квартиры, где находятся сторонники партии. У нас даже преступников так не ловят. И это началось в этом году, — говорит Тарасов.

Другим триггером коммунисты называют более тридцати исков против ДЭГ, которые партия подала после выборов (часть из них уже отклонили). При этом, как уверен Тарасов, такой формат протеста мог повлиять на судьбу члена президиума ЦК КПРФ и депутата Госдумы Валерия Рашкина. В конце октября депутата задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. Позже на месте разделки туши лося были найдены охотничий карабин, разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина. До этого депутат утверждал, что нашел лося в лесу и оружия у него с собой не было.

После задержания Рашкина полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК). Сейчас им занимается центральный аппарат Следственного комитета. Как сообщали источники «Ведомостей», Генеральная прокуратура может потребовать лишить коммуниста депутатской неприкосновенности на этой неделе.

Как считают коммунисты, в этой истории заметно большое количество нестыковок. Депутат Госдумы Обухов называет задержание Рашкина спланированной провокацией, в которой приняли участие большое количество силовиков. О возможной провокации говорит и депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.

— Мне плохо верится, что в лесу просто так дежурили сотрудники ФСБ и остальных спецслужб. Очевидно, ждали Рашкина, — говорит депутат Ступин.

Как добавляет Ступин, выборы не являются единственным поводом давления на партию. По его мнению, КПРФ сейчас является единственным каналом, с помощью которого граждане могут говорить о своих проблемах.

— У нас восемь лет падают доходы населения, была принята пенсионная реформа, а ковид вскрыл проблемы здравоохранения. После того как уничтожили структуры [политика] Алексея Навального, у людей не осталось больше места, где можно было бы организованно выражать недовольство, — считает депутат.

Несмотря на то, что условия для работы сейчас тяжелые, депутаты свою деятельность прекращать не собираются. Ступин указывает на то, что «все злодеяния» надо обжаловать в судах, а Обухов говорит о том, что уличные акции в формате «встреч с депутатами» еще продолжатся.

Дальний Восток

Коммунистам выписывают штрафы, грозят уголовками и таскают на допросы

На Дальнем Востоке коммунистов любит избиратель и не любит исполнительная власть. Борются с ними в регионах с переменным успехом.

Так, на Сахалине при губернаторе Олеге Кожемяко внутриполитический блок усиленно разобщал КПРФ, поддерживая политиков, которые откровенно разваливали партию изнутри, порой вели себя не то чтобы очень адекватно и не были нацелены на победу на выборах. Однако с приходом нового руководства областной КПРФ и уходом команды Кожемяко (он в 2018 году возглавил Приморье) партия получила на выборах в Госдуму по Сахалинской области почти вдвое больше голосов и даже победила в ряде районов. После такого успеха в регионе коммунистам начали закручивать гайки. На митинге 7 ноября впервые за много лет в Южно-Сахалинске задерживали людей.

За последний год компартия в островном регионе не получила ни одного согласования своих публичных мероприятий, рассказывает первый секретарь обкома Павел Ашихмин. Проводить их можно без согласования на отшибе — в так называемом «Гайд-парке» у кинотеатра «Родина».

— 7 ноября произошел беспредел, — рассказывает Павел Ашихмин. — Мы готовили праздничное мероприятие. Готовы были отказаться от протестной повестки и лозунгов, не выдвигать политических требований. Изначально власти региона обещали, что пойдут навстречу — с учетом антиковидных мер: до 50 человек, со средствами индивидуальной защиты… Единственное — мы занимали принципиальную позицию: годовщина Октябрьской революции должна была пройти на площади Ленина. Подали уведомление — получили отказ. Директор Департамента внутренней политики области заявил: позиция правительства изменилась, и теперь будет сделано все, чтобы мероприятие 7 ноября вообще не состоялось. Оно состоялось, конечно. Но полиция грубо вмешалась, пыталась перекричать нас в мегафоны, воспрепятствовать проведению митинга. Задержали шестерых.

За последние несколько лет полиция впервые пресекает наши мероприятия и производит задержания. Раньше у нас тоже были не согласованные с властями акции: в 2018 году, например, против пенсионной реформы, 7 ноября 2019 года, митинги в защиту Курильских островов и так далее. Но такой жесткой реакции полицейских не было — да, фиксировали все, на организаторов составляли протоколы, а мы уже в судах потом решали, — продолжает Ашихмин. — Я связываю происходящее, прежде всего, с итогами выборов. Власть напугана, понимает, что рейтинг КПРФ растет, и хочет, чтобы нас было не видно и не слышно. Не получится. В следующем году — выборы в областную думу.

На Камчатке в 2021 году кроме депутатов Госдумы выбирали Заксобрание края и Елизовскую городскую думу. Количество мандатов коммунистов увеличилось: с 3 до 5 и с 0 до 5 соответственно.

Ответные меры не заставили себя долго ждать. Главным образом давят на первого секретаря крайкома КПРФ Валерия Быкова. Сейчас он должен получить мандат депутата Законодательного собрания, высвободившийся после отказа парламентария Татьяны Кореновской, однако из ЦК партии уже поступают звонки с просьбами отказаться. Намекают на уголовное дело, которое длится с 2018 года и «активируется» каждый раз, когда Быков выходит на очередные выборы. Например, будучи под следствием, он участвовал в губернаторской кампании 2020 года. В апреле с.г. городской суд Петропавловска-Камчатского приговорил его к лишению свободы на девять лет и штрафу почти в 27 миллионов рублей за взятку в особо крупном размере — но уже в июле апелляционный суд этот приговор отменил.

— А так, чтобы нас явно давили, — такого нет, — оптимистично добавляет Валерий Быков.

В Приморье после выборов в Заксобрание коммунисты пытаются высудить мандат уссурийского депутата Олега Григорьева. Напомним, в округе № 14 в Законодательное собрание края участковая избирательная комиссия № 2812 насчитала 389 голосов у единоросса Сергея Ищенко, а в систему ввела 412. Это продвинуло кандидата на первое место. В повторном протоколе, предоставленном оппозиции далеко не сразу, замечены признаки подделки подписей. Суд первой инстанции, впрочем, КПРФ в иске отказал.

Однако даже без этого партия на выборах показала значительные успехи: 14 мандатов из 40 (против девяти по итогам выборов 2016 года). Правда, ни одного места председателя комитета коммунистам не дали. А на одном из первых заседаний «Единая Россия» инициировала, а позже и приняла закон, по которому кворум для проведения сессий снижен с 2/3 от списочного числа депутатов (27 человек) до половины.

Таким образом, КПРФ сразу же лишили возможности влиять на принятие ключевых решений, просто срывая заседания неявкой всей или даже части фракции «ЕР».

Депутат краевого парламента, один из самых популярных приморских коммунистов Артем Самсонов, рассказывает, что после выборов партийцы действительно сталкиваются с определенным давлением.

— Одно касается точечной застройки — пытаются возбудить дело, будто мы боремся с ней, чтобы деньги с застройщиков получать. Был обыск, допрос, взяли с помощника депутата Натальи Кочуговой подписку о неразглашении. Я уже кучу жалоб в Следственный комитет написал, 3 ноября с их руководителем встречался. И тут вдруг начали всех опрашивать, меня вчера хотели вызвать, — рассказал Артем Самсонов. — Второе — вдруг подняли абсолютно тупое дело, по которому я полгода назад дал пояснения.

По заявлению одной из местных жительниц, депутат якобы агитировал ее саму и ее друзей войти в движение Навального, организовывал митинги, бегал по популярному приморскому пляжу голым, распивал алкоголь в присутствии детей и даже кого-то избил. Донос адресован Путину, Володину и Зюганову.

— Просто летом меня только опросили и посмеялись. В Заксобрании даже рассматривать не стали. А после того, как я сходил на прием к начальнику Следственного комитета, вдруг стали вызывать всех, кого можно. Всех моих друзей и знакомых таскают на допросы…

Урал

Реальная «ответка» впереди

— Мы всегда жили в напряженной и, скажем так, неуютной обстановке, — рассказал Александр Ивачев, лидер КПРФ в Свердловской области, депутат регионального Заксобрания. — Не бывает года, когда бы прокуратура и депутаты от «Единой России» не подавали иски о лишении мандатов депутатов КПРФ.

По подсчетам свердловских коммунистов, только за 2020 год они вынуждены были заплатить штрафов более ста тысяч рублей за нарушение их активистами закона о масочном режиме и других антиковидных правил в связи с проведением публичных акций.

— С нас рубили штрафы почти на каждой акции, — утверждает депутат. — В День пионерии в Алапаевске задержали несовершеннолетних участников мероприятия, мы долго писали по этому поводу жалобы и судились.

На последних выборах коммунисты взяли почти 1/5 думских мандатов в Законодательном собрании Свердловской области, но, по словам Ивачева, единороссы так и не смогли выделить коммунистам ни одного комитета из восьми, все руководящие должности они забрали себе.

— Конечно, у нас нет такого накала страстей, как сегодня происходит на федеральном уровне, — продолжает лидер местного отделения КПРФ. — У нас действительно произошел прорыв — девять мандатов в Свердловской области. Но я хотел бы обратить внимание на законопроект «О публичной власти», который недавно был принят в первом чтении депутатами Госдумы, он как раз направлен против региональных отделений КПРФ, которые выстояли в эту выборную кампанию. Понятно, что предлагаемая норма о 25% максимум по спискам партии ставит под угрозу перспективу прохождения большого количества оппозиционеров в Думу. Единороссы, имея поддержку в 20 процентов, опять будут забирать 90 процентов всех мест в региональных парламентах. Это, на мой взгляд, самое опасное. Все эти показушные задержания рассчитаны больше на публику, чтобы припугнуть, а реальное противодействие и «ответка» нам за успех на выборах прилетит сейчас в виде этого закона «О публичной власти».

Что касается возможного повышения цены на аренду помещений под штабы КПРФ в регионе, заметной тенденции на изменение условий договоров не наблюдается. Цена остается прежней. Практически все договоры у коммунистов долгосрочные, внести в них изменения без серьезных обоснований нельзя.

Из 34 депутатов Курганской областной думы — три представителя КПРФ. В городской думе — пятеро из 22.

— Мы входим в состав комиссий, но на руководящие посты нас не назначают, — рассказала Наталья Воробьева, депутат Думы Курганской области. — В преддверии выборов, как обычно, к нам было пристальное внимание. У общественной организации помощи детям-инвалидам с сахарным диабетом, которой я занимаюсь уже много лет, в рамках работы по президентскому гранту должен был состояться цикл семинаров. Мы должны были проводить обучение для школьных педагогов, объясняя, как работать с нашими детьми, как обезопасить их пребывание в учебном учреждении и правильно помочь в случае скачка инсулина. Нас не пустили в школы Кургана по одной-единственной причине: я баллотировалась в думу от КПРФ.

Заполярье

Встанет даже Ильич

«Они все уронили? Мы все поднимем, поверь!» — игривости надписям добавлял фон: ложбинка меж девичьих грудей, едва прикрытых курточкой с логотипом КПРФ. «Ленин жив, вставай, друг», — подпись как бы намекала: от новых трендов коммунистической рекламы встанет из гроба даже Ильич. Мурманские красные в этом политическом сезоне взяли курс на омоложение как электората, так и депутатского корпуса.

Креатив появлялся в аккаунтах нового партийного лидера Артура Попова, триумфально потеснившего ветерана местного парламентаризма Геннадия Степахно. Чему, надо сказать, немало способствовали экзотические тезисы, который последний транслировал с трибуны. Например, из недавнего: оленина-де такое полезное мясо, что усваивается целиком, по каковой причине, по данным Степахно, жителям тундры никогда не приходится посещать уборных. А еще оленина повышает уровень тестостерона, убеждал заинтересованных коллег-ровесников пожилой депутат (видимо, фракция уже тогда взяла курс на интим).

На смену явился молодой Попов, выходец из рабочего класса: трудился на комбинате «Апатит», участвовал в работе независимого профсоюза. Попов постил в соцсетях Карла Маркса с девизом I’ll be back, и в облдуме нового созыва представительство КПРФ увеличилось на 1 мандат.

Впрочем, в Мурманске особым фрондерством партия и раньше не отличалась, уступая в оппозиционном напоре эсерам. Несколько лет назад тот же Степахно лично изгонял с избирательных участков навальновцев, получивших от КПРФ удостоверения наблюдателей, и в разговоре с «Новой» обещал «передать их данные в ФСБ».

В этом году, однако, коммунисты сами внезапно попали под пресс. Артура Попова и секретаря мурманского горкома Юрия Ваталина оштрафовали за первомайское возложение цветов к памятнику Ленину. Им вменили организацию незаконного митинга.

Границы дозволенного фракции КПРФ четко указали, судя по работе в Думе нового созыва, пока эти границы переходить она не пытается.

Так же тихи архангельские коммунисты, которые, хоть и поддерживали протесты на Шиесе, монетизировать их в значительный политический капитал не сумели или не захотели.

А вот в Республике Коми этот год для КПРФ триумфальный. Впервые за долгий срок кандидат-коммунист разгромил единоросса на выборах в Госдуму: Олег Михайлов молод, энергичен и знаком каждому на Шиесе. КПРФ получила неплохое представительство и в Госсовете Республики, но это как раз не новость — партия всегда сохраняла популярность в Коми. Другое дело, что 34-летний Михайлов — совсем новый тип политика, сумевший снискать симпатии не только традиционно красного электората, но и вполне либеральной среды.

«Мы ущерб власти на выборах нанесли и продолжаем режим атаки, — заявил «Новой» Олег Михайлов. — Сейчас рассматриваются бюджеты, и мы, естественно, принципиально ставим вопросы, связанные с недостатком финансирования по многим направлениям, предлагаем эти вопросы решать. Скажем, наши товарищи в Печоре предлагают вновь активно поднимать нашу прошлогоднюю инициативу «50 на 50». Чтобы 50 процентов налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья оставались в регионах».

Михайлов критикует главу республики Владимира Уйбу за сложную эпидситуацию и имеет свой пакет предложений по этому поводу. Их он как действующий депутат Госдумы собирался высказать на заседании оперштаба республики 6 ноября, но за 15 минут до начала заседание отменили: «Все поняли, что это произошло из-за того, что я заявил о своем участии, хотя у меня задача была не скандалить, а внести предложения, которые помогли бы снизить остроту проблемы».

Ничего неожиданного в давлении со стороны власти Михайлов не видит: с ним в Коми сталкивались давно именно в силу того, что коммунисты здесь объединили разные силы оппозиции. Давление есть, но оно было и раньше: «Недавно один из местных лидеров, депутат райсовета коммунист Алексей Громов, лишился работы из-за политической деятельности. Ему предлагали прекратить политическую активность, он отказался, был уволен. Эколога Нину Ананину оштрафовали за репост сообщения о митинге в поддержку Навального. В Печоре и Емве депутатам не разрешают проводить видеосъемку на заседаниях советов, а в Жешарте почти месяц срывали установочную сессию депутатов, 8 из 12 которых от КПРФ».

Саратовская область

На коммунистов ополчились контрпикетчики и полиция. Не говоря уже о лосях

В Саратовской области неприятности у коммунистов начались сразу после сентябрьских выборов. В октябре неизвестные молодые люди трижды пикетировали городскую и областную думы (оба законодательных органа заседают в одном здании) с плакатами «КПРФ, сдайте мандаты», «КПРФ — партия балаболов», «КПРФ в ответе за развал страны» и т.д.

В пикетах участвовали по два-три человека. В двух случаях юноши стояли у входа в здание, однажды оказались в зале заседаний. Парламентская пресс-служба, которая составляет списки приглашенных на заседания, заявила журналистам, что не знает фамилий пикетчиков. Сами молодые люди не захотели беседовать с прессой. Полиция не проявила к ним интереса.

В конце октября в Лысогорском районе произошла судьбоносная встреча депутата Госдумы Валерия Рашкина с лосем.

В начале ноября возле здания областной думы полиция задержала депутата от КПРФ Николая Бондаренко. В задержании участвовали четыре сотрудника. По словам Бондаренко, они применили физическую силу. Заседание Заводского районного суда, рассматривавшего дело, длилось восемь часов. В результате коммуниста признали виновным в мелком хулиганстве и оштрафовали на 1000 рублей.

Административное дело оказалось связано с сентябрьским скандалом на УИК № 64. 17 сентября участковая комиссия аннулировала реестр участников надомного голосования и уже через час составила новый документ. На участок приехал Бондаренко, баллотировавшийся по одномандатному округу в Госдуму. Кандидат потребовал показать ему новый список. Председатель УИК Татьяна Горбань отказалась. Стороны продолжили дискуссию на повышенных тонах. Председатель комиссии написала заявление в прокуратуру.

Спикер областной думы единоросс Александр Романов заявил местным журналистам, что задержание Бондаренко «не имеет отношения к политике». Депутат ГД от КПРФ Ольга Алимова уверена, что партии пытаются отомстить за обращения в суды.

Отметим, что ранее очень похожая история со скандалом на избирательном участке стала поводом для обвинений в отношении секретаря балаковского отделения КПРФ Дениса Мамаева. Мамаев руководил избирательным штабом кандидата в Госдуму. Вместе с членом ТИК он выезжал на участки, откуда поступали жалобы на нарушения.

«На одном из участков нашего члена комиссии с правом совещательного голоса не ознакомили с документами, не принимали у него жалобы. Когда мы приехали на место, туда же по звонку председателя УИК прибыли члены ТИК от «Единой России» и ЛДПР, а также представители официозных СМИ. Они целенаправленно спровоцировали конфликт. Меня задержали», — рассказывает Денис Мамаев.

К балаковскому коммунисту суд оказался более суров: его сразу же арестовали на трое суток. Всего с начала года собеседник получил пять административных наказаний, как он говорит, «за политику» (пикет, раздачу агитационных материалов и т.д.).

Сейчас, по словам Мамаева, партийцы в глубинке не испытывают усиления давления со стороны силовых структур — это величина постоянная. «Полиция звонит и ходит ко мне домой. Перед 7 ноября принесли предупреждение о недопустимости правонарушений при проведении уличных акций. Мы вообще не подавали никаких заявок, полиция сама выбрала «подходящие» места, указав в предупреждении два памятника Ленину и один Дзержинскому».

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