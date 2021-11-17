Операция «Пекло»: кибер-партизаны взломали внутреннюю сеть Академии управления при Лукашенко 9 17.11.2021, 13:39

19,372

Кибер-атакам могут быть подвергнуты и другие ведомства режима.

Белорусские кибер-партизаны объявили о начале операции «Пекло»:

«Преступная банда Лукашенко продолжает игнорировать требования народа Беларуси, удерживает тысячи заложников и создает на границах с ЕС масштабный миграционный кризис, подвергая опасности жизни людей.

Сопротивление переходит к решительным действиям. Новая комплексная кибер-кампания «Пекло» нацелена на нанесение ущерба террористической хунте.

Начинаем мы с очередного взлома внутренней сети Академии управления при Лукашенко:

Зашифровали всю сеть. Теперь им придется все удалять и начинать сначала.

Поставили на всех ПК новые достойные обои.

Выцарапали расследование нашего предыдущего взлома Академии.

Обновили VPN.

Кибер-атакам вполне могут быть подвергнуты другие ведомства режима», — сообщили кибер-партизаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».