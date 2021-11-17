Операция «Пекло»: кибер-партизаны взломали внутреннюю сеть Академии управления при Лукашенко

Операция «Пекло»: кибер-партизаны взломали внутреннюю сеть Академии управления при Лукашенко9
- 17.11.2021, 13:39
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Кибер-атакам могут быть подвергнуты и другие ведомства режима.
Белорусские кибер-партизаны объявили о начале операции «Пекло»:
«Преступная банда Лукашенко продолжает игнорировать требования народа Беларуси, удерживает тысячи заложников и создает на границах с ЕС масштабный миграционный кризис, подвергая опасности жизни людей.
Сопротивление переходит к решительным действиям. Новая комплексная кибер-кампания «Пекло» нацелена на нанесение ущерба террористической хунте.
Начинаем мы с очередного взлома внутренней сети Академии управления при Лукашенко:
Зашифровали всю сеть. Теперь им придется все удалять и начинать сначала.
Поставили на всех ПК новые достойные обои.
Выцарапали расследование нашего предыдущего взлома Академии.
Обновили VPN.
Кибер-атакам вполне могут быть подвергнуты другие ведомства режима», — сообщили кибер-партизаны.