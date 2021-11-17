закрыть
17 ноября 2021, среда, 17:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Операция «Пекло»: кибер-партизаны взломали внутреннюю сеть Академии управления при Лукашенко

9
  • 17.11.2021, 13:39
  • 19,372
Операция «Пекло»: кибер-партизаны взломали внутреннюю сеть Академии управления при Лукашенко

Кибер-атакам могут быть подвергнуты и другие ведомства режима.

Белорусские кибер-партизаны объявили о начале операции «Пекло»:

«Преступная банда Лукашенко продолжает игнорировать требования народа Беларуси, удерживает тысячи заложников и создает на границах с ЕС масштабный миграционный кризис, подвергая опасности жизни людей.

Сопротивление переходит к решительным действиям. Новая комплексная кибер-кампания «Пекло» нацелена на нанесение ущерба террористической хунте.

Начинаем мы с очередного взлома внутренней сети Академии управления при Лукашенко:

Зашифровали всю сеть. Теперь им придется все удалять и начинать сначала.

Поставили на всех ПК новые достойные обои.

Выцарапали расследование нашего предыдущего взлома Академии.

Обновили VPN.

Кибер-атакам вполне могут быть подвергнуты другие ведомства режима», — сообщили кибер-партизаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало